PM que atirou em jovem rendido em Vitória responde por disparos contra motoboy

JOVEM MORTO COM DOIS TIROS
PMES INFORMA QUE POLICIAL ESTÁ AFASTADO
O que diz a PM
"A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) esclarece que, acerca do fato ocorrido em 2020, foi instaurado Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o ocorrido, que, depois de concluído, foi encaminhado à Promotoria de Justiça junto à Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual-ES (AJMES). Posteriormente, o citado IPM foi transformado em Processo Judicial, cabendo ao Poder Judiciário Estadual-ES a adoção das medidas legais previstas em Lei. Na esfera administrativa, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar, o qual está em tramitação, dentro do prazo legal estabelecido pelo Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais-ES (CEDME), a cargo do comando do 1º BPM. Na época, os militares não foram afastados do serviço e continuaram trabalhando normalmente, tendo em vista que não houve nenhuma determinação legal para tal. Após o fato ocorrido no último sábado (02), conforme já informado, o militar foi afastado, cautelarmente, das funções operacionais, um IPM foi aberto e está em andamento.”