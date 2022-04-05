Morte de jovem por PM na Grande São Pedro exige apuração minuciosa e célere

Weliton da Silva Dias, de 24 anos, é morto a tiros por um policial militar Crédito: Reprodução

Não há pena de morte no Brasil, tampouco julgamentos sumários. No Estado democrático de Direito, o devido processo legal deve ser soberano. É o que garante a qualquer cidadão o direito de defesa, é o que permite algum equilíbrio da vida em sociedade. A civilidade depende desse arcabouço.

Ao mesmo tempo, não pode haver espaço para a impunidade. A criminalidade em bairros conflagrados, que tem sido o foco da violência no país, deve ser combatida tanto com estratégias estruturais quanto de enfrentamento, bem articuladas pelas autoridades de segurança pública. Não há justificativa para a violência desses criminosos, que devem ser punidos com o rigor da lei.

Essas são duas considerações que precisam ser feitas de antemão. Sem harmonia entre esses dois pontos, o que resta é a barbárie.

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A investigação precisa ser minuciosa, com as circunstâncias esclarecidas, mas não pode se estender por tempo demais a ponto de ser encarada como corporativismo ou impunidade. A cobrança do governador é fundamental para que ela transcorra em tempo hábil, sem atropelos, seguindo os ritos processuais. Weliton da Silva Dias, segundo o secretário, tinha oito detenções registradas no sistema. O Estado, na figura das forças policiais, deveria assegurar a sua vida, independentemente de sua ficha policial.