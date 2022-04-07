Cadela é arremessada de carro em movimento em Presidente Kennedy

As imagens mostram o momento em que o animal é jogado do Volkswagen Gol verde e atinge o chão, rolando no meio da estrada enquanto passavam outros carros pelo local — às margens ES 162, entre a BR 101 e a sede do município. O veículo não retorna para buscar a cadelinha.

A presidente da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais, a deputada Janete de Sá (PSB), informou que a prioridade do grupo no momento é conseguir identificar o condutor do carro. “Estamos trabalhando para identificar o proprietário do veículo para ele poder ser responsabilizado por esse ato altamente covarde. Encaminhamos o ofício na Delegacia de Meio Ambiente para abrir inquérito policial e pedir o indiciamento do tutor”, declarou.

Um homem, que não quis ser identificado, estava no local no momento em que o animal foi jogado pela janela do veículo e contou para a reportagem que até pensou que a cadela havia pulado sem querer do carro, mas depois percebeu que ela tinha sido abandonada. Segundo ele, duas crianças ficaram com pena e adotaram a cadela.

“Na hora eu não acreditei e fui atrás para pegar a placa do carro. A cadelinha ainda ficou por uma meia hora sentada em frente, esperando os donos voltarem, até que passaram dois meninos de uns 12 anos mais ou menos e ficaram fazendo carinho. Minha mãe disse o que aconteceu com a cachorrinha, aí eles ficaram com pena e adotaram ela”, disse.

Imagem do momento em que a cadela rola na estrada após ser jogada do veículo Crédito: Videomonitoramento

A Polícia Civil informou que investiga o caso e tenta encontrar o proprietário do carro para chegar até a pessoa que arremessou o cachorro. O delegado Thiago Viana, titular da Delegacia de Presidente Kennedy, afirmou que a ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (7) e o ofício da CPI foi recebido durante a tarde.

Se confirmado o crime de maus-tratos contra animais, o autor pode ter pena de dois a cindo anos de prisão, além de multa e proibição da guarda do animal. Denúncias devem ser encaminhadas à CPI de Maus-Tratos Contra os Animais pelo e-mail: [email protected]