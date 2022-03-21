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Assassinado

Homem é encontrado morto em estrada de Presidente Kennedy

Vítima, ainda sem identificação, foi baleada com dois tiros nas costas, às margens de estrada de chão, na madrugada desta segunda-feira (21)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 mar 2022 às 10:06

Publicado em 21 de Março de 2022 às 10:06

Homem é encontrado em estrada no interior de Presidente Kennedy
Homem é encontrado morto em estrada no interior de Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/ PC
O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado com ferimentos de dois tiros nas costas, na localidade de Leonel, interior de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (21).
Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado em uma estrada de terra, que liga a comunidade à sede do município, por volta das 4h40. Uma equipe médica da cidade esteve no local e confirmou a morte.
A perícia foi acionada para ir ao local e encontrou três munições calibre 380. Não havia documentos com o homem. A vítima, segundo o registro da Polícia Militar, é negra, possui barba, estatura mediana e vestia uma calça jeans, tênis e casaco de moletom cinza com capuz. Havia também um capacete e um celular a 50 metros do corpo.
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e o caso segue em investigação pela Delegacia de Presidente Kennedy.

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