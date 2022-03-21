Homem é encontrado morto em estrada de Presidente Kennedy

O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado com ferimentos de dois tiros nas costas, na localidade de Leonel, interior de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (21).
Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado em uma estrada de terra, que liga a comunidade à sede do município, por volta das 4h40. Uma equipe médica da cidade esteve no local e confirmou a morte.
A perícia foi acionada para ir ao local e encontrou três munições calibre 380. Não havia documentos com o homem. A vítima, segundo o registro da Polícia Militar, é negra, possui barba, estatura mediana e vestia uma calça jeans, tênis e casaco de moletom cinza com capuz. Havia também um capacete e um celular a 50 metros do corpo.
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e o caso segue em investigação pela Delegacia de Presidente Kennedy.