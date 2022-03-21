Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Homem morre afogado em represa de Nova Venécia

Vítima nadava com um amigo, quando afundou e não retornou mais para a superfície. O corpo foi retirado antes da chegada dos bombeiros ao local
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 mar 2022 às 08:33

Publicado em 21 de Março de 2022 às 08:33

Viatura do Corpo de Bombeiros
Viatura do Corpo de Bombeiros Crédito: Vitor Jubini
Homem morre afogado em represa de Nova Venécia
Um homem identificado como Juarez Moreira, de 47 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (20) em uma represa na zona rural do município de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava nadando com um amigo, quando afundou e não retornou mais para a superfície.
O amigo de Juarez chamou o Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência. Pessoas que estavam no local tentaram salvar o homem, mas não conseguiram. Quando a equipe da corporação chegou até a represa, a vítima já havia sido retirada da água por moradores em um bote, sem sinal de vida.  
Polícia Civil foi acionada para fazer a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
*Com informações de Maria Fernanda Conti

Veja Também

Nova Venécia e Real Noroeste caíram de pé na Copa do Brasil

Vídeo: jovem morre em acidente entre carro e moto em Nova Venécia

Chuva em Nova Venécia: menino que chorou durante enchente recebe doações

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Nova Venécia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais
Imagem de destaque
Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda
Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados