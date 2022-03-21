Homem morre afogado em represa de Nova Venécia
Um homem identificado como Juarez Moreira, de 47 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (20) em uma represa na zona rural do município de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava nadando com um amigo, quando afundou e não retornou mais para a superfície.
O amigo de Juarez chamou o Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência. Pessoas que estavam no local tentaram salvar o homem, mas não conseguiram. Quando a equipe da corporação chegou até a represa, a vítima já havia sido retirada da água por moradores em um bote, sem sinal de vida.
A Polícia Civil foi acionada para fazer a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
*Com informações de Maria Fernanda Conti