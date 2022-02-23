Chuva em Nova Venécia: menino que chorou durante enchente recebe doações

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A família mora no distrito de Guararema, um dos mais atingidos pela chuva. O vídeo foi gravado pela mãe do menino, Ana Lúcia Barbosa Raimundo Pereira, de 38 anos: “Eu não vou poder estudar mais, vai demorar um tempão. Eu quero estudar. Eu quero ser inteligente, mãe”, dizia o garoto, aos prantos.

Tiago agora está ainda mais animado com os estudos Crédito: Wando Fagundes

Mas as lágrimas deram lugar ao olhar sonhador no rosto de Tiago. Para o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o menino contou o que sentiu no momento do vídeo.

"Meu sonho é ser policial. Eu achei que tinha perdido os meus materiais e não iria conseguir ter uma vida melhor. Meu sonho também é conseguir dar uma casa melhor para minha mãe." Tiago Barbosa Pereira - 11 anos

Parte dos materiais do menino foi encontrada pela família em um armário, que não foi atingido pela água. E ele também recebeu doações ne novos materiais, o que garantiu que ele pudesse voltar a estudar. “Eu ganhei mochila, caderno, estojo. Ganhei muita coisa”, conta Tiago.

No dia da inundação, além de Tiago, na casa também estavam os outros dois filhos de Ana Lúcia, Davi e Maicon. O marido, Sidel Pereira, de 38 anos, saiu de casa para tentar recuperar o carro que estava estacionado na rua, mas não conseguiu voltar devido a força da água.