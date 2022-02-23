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Solidariedade

Chuva em Nova Venécia: menino que chorou durante enchente recebe doações

Vídeo que mostra Tiago Barbosa, de 11 anos, chorando por achar ter perdido material escolar viralizou na internet. Família perdeu os móveis na inundação

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 17:19

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 fev 2022 às 17:19
O menino Tiago Barbosa Pereira, de 11 anos, foi um dos rostos que estamparam o desespero dos moradores de Nova Venécia, no Noroeste do Estado. O município sofreu com a inundação causada pela forte chuva na noite do último dia 16. A casa onde Tiago mora foi um dos 315 imóveis atingidos pela água na cidade. Em um vídeo, o menino chora ao achar  que perdeu os materiais escolares. Uma semana após a enchente, a família vem conseguindo se manter graças às doações que recebeu, incluindo de materiais escolares, e Thiago pode voltar a estudar.
A família mora no distrito de Guararema, um dos mais atingidos pela chuva. O vídeo foi gravado pela mãe do menino, Ana Lúcia Barbosa Raimundo Pereira, de 38 anos: “Eu não vou poder estudar mais, vai demorar um tempão. Eu quero estudar. Eu quero ser inteligente, mãe”, dizia o garoto, aos prantos.

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Tiago Barbosa Pereira, de 11 anos, chorou por perder material escolar após inundação em Nova Venécia.
Tiago agora está ainda mais animado com os estudos Crédito: Wando Fagundes
Mas as lágrimas deram lugar ao olhar sonhador no rosto de Tiago. Para o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o menino contou o que sentiu no momento do vídeo.
"Meu sonho é ser policial. Eu achei que tinha perdido os meus materiais e não iria conseguir ter uma vida melhor. Meu sonho também é conseguir dar uma casa melhor para minha mãe."
Tiago Barbosa Pereira - 11 anos
Parte dos materiais do menino foi encontrada pela família em um armário, que não foi atingido pela água. E ele também recebeu doações ne novos materiais, o que garantiu que ele pudesse voltar a estudar. “Eu ganhei mochila, caderno, estojo. Ganhei muita coisa”, conta Tiago.
No dia da inundação, além de Tiago, na casa também estavam os outros dois filhos de Ana Lúcia, Davi e Maicon. O marido, Sidel Pereira, de 38 anos, saiu de casa para tentar recuperar o carro que estava estacionado na rua, mas não conseguiu voltar devido a força da água.
A família também recebeu doações em dinheiro e móveis, já que quase toda a mobília dentro da casa foi atingida pela água. “Eu não sei nem o que iríamos fazer sem as doações. Estávamos passando pelo maior aperto. eu pensava: ‘Onde eu vou colocar esses meninos para dormir?'", conta a mãe de Tiago, grata pelos gestos de solidariedade.

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