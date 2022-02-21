Indica "perigo"

ES recebe novo alerta laranja para risco de chuvas fortes

Aviso do Inmet, válido até as 10h de terça-feira (22), envolve 34 cidades capixabas. Confira a lista dos municípios

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 17:55

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

21 fev 2022 às 17:55
Espírito Santo recebeu novo alerta para chuvas intensas previstas para 34 cidades. O aviso com grau de severidade laranja, que indica "perigo", foi emitido na tarde desta segunda-feira (21) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Avenida Cezar Hilal
Registro de chuva em Vitória com ruas alagadas Crédito: Fernando Madeira
O alerta é válido até as 10h de terça-feira (22). De acordo com o Instituto, nesse período, há possibilidade de chuva com volume entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. Também há riscos de ventos intensos, com velocidades variando entre 60 a 100 km/h.
A população deve ficar atenta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

CONFIRA A LISTA DAS 34 CIDADES ABRANGIDAS NO ALERTA:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemim
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto
  14. Guaçuí
  15. Guarapari
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Iconha
  19. Irupi
  20. Itapemirim
  21. Iúna
  22. Jerônimo Monteiro
  23. Marataízes
  24. Marechal Floriano
  25. Mimoso do Sul
  26. Muniz Freire
  27. Muqui
  28. Piúma
  29. Presidente Kennedy
  30. Rio Novo do Sul
  31. Santa Maria de Jetibá
  32. Vargem Alta
  33. Venda Nova do Imigrante
  34. Viana

