ES recebe novo alerta laranja para risco de chuvas fortes

O Espírito Santo recebeu novo alerta para chuvas intensas previstas para 34 cidades. O aviso com grau de severidade laranja, que indica "perigo", foi emitido na tarde desta segunda-feira (21) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O alerta é válido até as 10h de terça-feira (22). De acordo com o Instituto, nesse período, há possibilidade de chuva com volume entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. Também há riscos de ventos intensos, com velocidades variando entre 60 a 100 km/h.
A população deve ficar atenta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
CONFIRA A LISTA DAS 34 CIDADES ABRANGIDAS NO ALERTA:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana