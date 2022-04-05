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Em casa abandonada

Mulher é agredida e estuprada em Presidente Kennedy

Vítima de 48 anos foi encontrada nua e ferida em uma casa abandonada. O caso, segundo a Polícia Civil, é investigado. A mulher está internada em um hospital
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 abr 2022 às 12:17

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 12:17

Centro de Presidente Kennedy,Litoral Sul do Estado
Centro de Presidente Kennedy,Litoral Sul do Estado Crédito: Divulgação/PMPK
Uma mulher de 48 anos está internada em um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após ser agredida e estuprada no município de Presidente Kennedy, no último sábado (2). O caso, segundo a Polícia Civil, é investigado, mas, até o momento, ninguém foi preso.
De acordo com informações da Polícia Militar, no final da manhã do último sábado (2), um homem foi até o destacamento da Polícia Militar, no Centro de Presidente Kennedy, dizendo que estava saindo para trabalhar quando escutou um barulho vindo de uma casa que estava sendo demolida.
Ele contou aos policiais que entrou no imóvel e viu uma mulher no chão, sem roupas, e observou sangue em seu rosto. Uma equipe foi ao local e constatou as informações passadas. A vítima foi socorrida por uma ambulância e levada para o hospital do município.
Segundo o delegado de Presidente Kennedy, Thiago Viana, a mulher é usuária de drogas e exames constataram a violência sexual. Porém, assim que receber alta médica, também passará por exame de corpo de delito no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. 

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