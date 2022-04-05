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Na ES 080

Carro cai em valão e homens são agredidos após perseguição em Colatina

Cobrança de uma dívida gerou uma discussão em um bar seguida da perseguição, que apenas acabou quando o veículo à frente caiu no buraco; caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (5)

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 09:31

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 abr 2022 às 09:31
Veículo caiu em valão aberto para obras na rodovia ES 080
Veículo caiu em valão aberto para obras na rodovia ES 080 Crédito: Divulgação/PMES
Um carro caiu em um valão após uma perseguição na madrugada desta terça-feira (5), em um trecho com obras de macrodrenagem na rodovia ES-080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, dois homens estavam no veículo, um Volkswagen Gol, e não se feriram com o acidente. Os ocupantes disseram ter sido agredidos, após caírem no buraco, por quem os perseguia em um carro de aplicativo.
Os agressores foram detidos pela PM. Segundo um deles, tudo teria começado em um bar no Centro da cidade. O indivíduo contou que foi vítima de um furto de R$ 500 em espécie em janeiro deste ano e alegou ter identificado o suspeito do crime no local. Ele falou ainda que tentou conversar, porém o suspeito o evitou e entrou no carro acompanhado de outro homem.
Na sequência, ele pediu um veículo de aplicativo e seguiu o suspeito do furto que estava no Gol. A perseguição durou até o momento em que o carro à frente foi parar na cratera. 
Segundo testemunhas, as agressões ocorreram com pedaços de madeira e pedras. As duas vítimas tiveram lesões na cabeça e foram levadas para hospitais de Colatina. Não há mais informações sobre o estado de saúde dos feridos. O homem vítima do furto e o motorista do carro de aplicativo foram encaminhados à Delegacia Regional de Colatina.
Polícia Civil informou, por nota, que os conduzidos assinaram um termo circunstanciado (TC) por lesão corporal e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo.

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