Carreta tomba e pedra de granito cai às margens da ES 080, em Colatina

Uma carreta que carregava uma pedra de granito perdeu o controle e tombou na rodovia ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (31). O motorista teve ferimentos e foi levado por uma ambulância do Corpo de Bombeiros até um hospital particular na cidade. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.
O condutor do veículo estava consciente. Ele relatou para a Polícia Militar que a carreta virou em uma curva e tombou do lado contrário da trajetória da via. O motorista não soube explicar o que pode ter provocado o acidente.
Uma equipe dos bombeiros realizou a limpeza e sinalização da via, para evitar o risco de novos acidentes no local. Não há registro de lentidão no trânsito na estrada.
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foi procurado pela reportagem para informar se o veículo e a pedra continuam na rodovia e se a via tem algum trecho interditado. Quando a resposta for obtida, ela será acrescentada ao texto.