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Perdeu o controle

Carreta tomba e pedra de granito cai às margens da ES 080, em Colatina

Segundo relato do motorista à Polícia Militar, ele perdeu o controle em uma curva; o condutor teve ferimentos e foi levado para um hospital
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 mar 2022 às 11:08

Publicado em 31 de Março de 2022 às 11:08

Carreta tombou após virar em uma curva na ES 080
Carreta tombou após virar em uma curva na ES 080 Crédito: Divulgação/PMES
Uma carreta que carregava uma pedra de granito perdeu o controle e tombou na rodovia ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (31). O motorista teve ferimentos e foi levado por uma ambulância do Corpo de Bombeiros até um hospital particular na cidade. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.
O condutor do veículo estava consciente. Ele relatou para a Polícia Militar que a carreta virou em uma curva e tombou do lado contrário da trajetória da via. O motorista não soube explicar o que pode ter provocado o acidente.
Situação da carreta após o acidente na ES 080
Situação da carreta após o acidente na ES 080 Crédito: Divulgação/PMES
Uma equipe dos bombeiros realizou a limpeza e sinalização da via, para evitar o risco de novos acidentes no local. Não há registro de lentidão no trânsito na estrada.
Pista foi sinalizada para evitar risco de novos acidentes
Pista foi sinalizada para evitar risco de novos acidentes Crédito: Divulgação/PMES
Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foi procurado pela reportagem para informar se o veículo e a pedra continuam na rodovia e se a via tem algum trecho interditado. Quando a resposta for obtida, ela será acrescentada ao texto.

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