Novo vazamento aparece em área de deslizamento em hospital de Colatina

O Corpo de Bombeiros registrou um novo vazamento de água em uma das caixas d'água na área do Hospital Maternidade São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O local foi cenário de tragédia no último dia 10, quando a queda de um barranco, provocada por um vazamento na rede de reservatório, matou o motorista Eliedson Cipriano Araújo, de 28 anos. Desta vez, o problema foi identificado na noite de sábado (26) — a água já estava encharcando o solo do terreno onde ficam os reservatórios, segundo a corporação.
Em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, os Bombeiros informaram que o sistema de bombeamento da caixa d'água parou de funcionar e a água transbordou. O equipamento foi trocado na manhã de domingo (27), e o vazamento, controlado.
O reservatório está localizado em uma área de barranco. Após o acidente que matou o motorista, a corporação já havia recomendado ao hospital que as caixas d'água fossem retiradas do local e instaladas em um lugar mais seguro.
O desmoronamento registrado do dia 10 de março foi causado pelo vazamento em um cano, segundo relatório da Defesa Civil Municipal. A água provocou instabilidade no solo, o que levou aos deslizamentos de massa e colapso da estrutura de sustentação das caixas d'água. Com essa instabilidade, uma das estruturas, que armazenava 15 mil litros, se rompeu e causou a queda do barranco — que atingiu o carro em que estava Eliedson.
Em um vídeo que mostra o momento do desabamento, é possível perceber os primeiros deslizamentos do barranco, antes que ele ceda totalmente.
O Hospital Maternidade São José foi procurado pelas equipes de reportagem de A Gazeta e da TV Gazeta Noroeste e, assim que houver um posicionamento da instituição, este texto será atualizado.
RELEMBRE O ACIDENTE
Eliedson estava no carro, na área externa do hospital, aguardando a esposa, Lariene Farias de Araújo. Ela acompanhava o filho de 1 ano do casal, que estava internado na unidade. A mulher ficou no quarto com o menino, e o marido foi para o veículo esperar a família até a manhã do dia seguinte. Durante a madrugada, o barranco cedeu. O deslizamento de terra atingiu o veículo em que ele estava, além de duas ambulâncias. O motorista foi a única vítima.
O corpo de Eliedson foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros quando máquinas da prefeitura faziam a limpeza do local. Foi uma foto que ele enviou para a esposa, horas antes, que ajudou as equipes a localizarem o corpo embaixo da lama. Na fotografia, o homem aparece próximo a uma das ambulâncias, que já havia sido identificada como um dos veículos soterrados.