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Homem morreu

Novo vazamento aparece em área de deslizamento em hospital de Colatina

No último dia 10, um vazamento em um cano no mesmo local causou queda de um barranco, matando soterrado o motorista Eliedson Cipriano Araújo, de 28 anos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 mar 2022 às 16:27

Publicado em 28 de Março de 2022 às 16:27

Corpo de Bombeiros registrou um novo vazamento de água em uma das caixas d'água na área do Hospital Maternidade São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito SantoO local foi cenário de tragédia no último dia 10, quando a queda de um barranco, provocada por um vazamento na rede de reservatório, matou o motorista Eliedson Cipriano Araújo, de 28 anos. Desta vez, o problema foi identificado na noite de sábado (26) — a água já estava encharcando o solo do terreno onde ficam os reservatórios, segundo a corporação.
Em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, os Bombeiros informaram que o sistema de bombeamento da caixa d'água parou de funcionar e a água transbordou. O equipamento foi trocado na manhã de domingo (27), e o vazamento, controlado.
O reservatório está localizado em uma área de barranco. Após o acidente que matou o motorista, a corporação já havia recomendado ao hospital que as caixas d'água fossem retiradas do local e instaladas em um lugar mais seguro.
desmoronamento registrado do dia 10 de março foi causado pelo vazamento em um cano, segundo relatório da Defesa Civil Municipal. A água provocou instabilidade no solo, o que levou aos deslizamentos de massa e colapso da estrutura de sustentação das caixas d'água. Com essa instabilidade, uma das estruturas, que armazenava 15 mil litros, se rompeu e causou a queda do barranco — que atingiu o carro em que estava Eliedson.
Em um vídeo que mostra o momento do desabamento, é possível perceber os primeiros deslizamentos do barranco, antes que ele ceda totalmente.
O Hospital Maternidade São José foi procurado pelas equipes de reportagem de A Gazeta e da TV Gazeta Noroeste e, assim que houver um posicionamento da instituição, este texto será atualizado.
Eliedison Cipriano Araújo trabalhava como motorista e tinha 28 anos
Eliedison Cipriano Araújo trabalhava como motorista e tinha 28 anos Crédito: Reprodução/Facebook

RELEMBRE O ACIDENTE

Eliedson estava no carro, na área externa do hospital, aguardando a esposa, Lariene Farias de Araújo. Ela acompanhava o filho de 1 ano do casal, que estava internado na unidade. A mulher ficou no quarto com o menino, e o marido foi para o veículo esperar a família até a manhã do dia seguinte. Durante a madrugada, o barranco cedeu. O deslizamento de terra atingiu o veículo em que ele estava, além de duas ambulâncias. O motorista foi a única vítima. 
Deslizamento de um barranco, causado por um vazamento na rede de reservatório, matou Eliedson Cipriano Araújo, de 28 anos, no dia 10 de março.
Deslizamento de um barranco, causado por um vazamento na rede de reservatório, matou Eliedson Cipriano Araújo, de 28 anos, no dia 10 de março. Crédito: Wando Fagundes
O corpo de Eliedson foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros quando máquinas da prefeitura faziam a limpeza do local. Foi uma foto que ele enviou para a esposa, horas antes, que ajudou as equipes a localizarem o corpo embaixo da lama. Na fotografia, o homem aparece próximo a uma das ambulâncias, que já havia sido identificada como um dos veículos soterrados.

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