Novo vazamento aparece em área de deslizamento em hospital de Colatina

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Em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, os Bombeiros informaram que o sistema de bombeamento da caixa d'água parou de funcionar e a água transbordou. O equipamento foi trocado na manhã de domingo (27), e o vazamento, controlado.

O reservatório está localizado em uma área de barranco. Após o acidente que matou o motorista, a corporação já havia recomendado ao hospital que as caixas d'água fossem retiradas do local e instaladas em um lugar mais seguro.

Em um vídeo que mostra o momento do desabamento, é possível perceber os primeiros deslizamentos do barranco, antes que ele ceda totalmente.

TV Gazeta Noroeste e, assim que houver um posicionamento da instituição, este texto será atualizado. O Hospital Maternidade São José foi procurado pelas equipes de reportagem de A Gazeta e dae e, assim que houver um posicionamento da instituição, este texto será atualizado.

Eliedison Cipriano Araújo trabalhava como motorista e tinha 28 anos Crédito: Reprodução/Facebook

RELEMBRE O ACIDENTE

Eliedson estava no carro, na área externa do hospital, aguardando a esposa, Lariene Farias de Araújo. Ela acompanhava o filho de 1 ano do casal, que estava internado na unidade. A mulher ficou no quarto com o menino, e o marido foi para o veículo esperar a família até a manhã do dia seguinte. Durante a madrugada, o barranco cedeu. O deslizamento de terra atingiu o veículo em que ele estava, além de duas ambulâncias. O motorista foi a única vítima.