Vazamento em cano causou queda de barranco que matou homem em Colatina

O vazamento de um cano em uma rede de reservatório foi o que provocou o deslizamento de um barranco que matou o motorista Eliedson Cipriano Araújo, de 28 anos, na área do Hospital Maternidade São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no último dia 10. A causa da tragédia consta no relatório técnico da Defesa Civil Municipal, divulgado no fim da tarde desta quarta-feira (23).
Segundo o relatório da Defesa Civil de Colatina, o vazamento causou instabilidade no solo, o que provocou deslizamentos de massa e colapso da estrutura de sustentação das caixas d'água. Com essa instabilidade, uma das caixas d'água, de 15 mil litros, se rompeu e causou a queda do barranco, que atingiu o carro em que estava Eliedson.
Em um vídeo que mostra o momento do desabamento, é possível perceber os primeiros deslizamentos do barranco, antes que ele ceda totalmente.
Eliedson estava acompanhando a esposa, Lariene Farias de Araújo, e o filho de 1 ano do casal que estava internado na unidade. A esposa ficou no quarto do hospital com o menino, e o marido foi para o carro esperar a família até a manhã do dia seguinte, quando o acidente ocorreu.
O deslizamento de terra atingiu o veículo em que ele estava e outras duas ambulâncias. Foi uma foto que ele enviou para a esposa, horas antes, que ajudou as equipes a localizarem o corpo embaixo da lama. Na fotografia, o homem aparece próximo a uma das ambulâncias, que já havia sido identificada como um dos veículos soterrados.
O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 9 horas do dia 10 de março, no momento em que máquinas da prefeitura faziam a limpeza do local.
O Hospital Maternidade São José foi procurado pela reportagem e, assim que houver um posicionamento da instituição, este texto será atualizado.
LEIA O RELATÓRIO NA ÍNTEGRA:
"O relatório técnico da Defesa Civil de Colatina apontou saturação do talude, ocasionada por vazamento de um cano em rede do reservatório.
A saturação do solo potencializou o grau de instabilidade e de risco de uma área vulnerável a deslizamentos de massa de solo, culminando no colapso da estrutura de sustentação das caixas d'água de 15 mil litros cada e posterior rompimento de uma delas, que provocou o carreamento de solo deixando a via de acesso principal do hospital obstruída, além de danos materiais e vítima fatal.
A Defesa Civil recomenda a execução de contenção da área afetada, bem como a manutenção das canaletas existentes e implantação de dispositivos de drenagem pluvial, para garantir a estabilidade da encosta e a segurança no entorno e dos usuários do hospital. Também orienta a intervenção na edificação utilizada como reservatório, bem como a inspeção preventiva das demais estruturas de reservatórios existentes no hospital."