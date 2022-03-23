Vazamento em cano causou queda de barranco que matou homem em Colatina

Eliedson Cipriano Araújo trabalhava como motorista e tinha 28 anos Crédito: Reprodução/Facebook

Segundo o relatório da Defesa Civil de Colatina, o vazamento causou instabilidade no solo, o que provocou deslizamentos de massa e colapso da estrutura de sustentação das caixas d'água. Com essa instabilidade, uma das caixas d'água, de 15 mil litros, se rompeu e causou a queda do barranco, que atingiu o carro em que estava Eliedson.

Em um vídeo que mostra o momento do desabamento, é possível perceber os primeiros deslizamentos do barranco, antes que ele ceda totalmente.

Eliedson estava acompanhando a esposa, Lariene Farias de Araújo, e o filho de 1 ano do casal que estava internado na unidade. A esposa ficou no quarto do hospital com o menino, e o marido foi para o carro esperar a família até a manhã do dia seguinte, quando o acidente ocorreu.

Foto enviada em última conversa com esposa mostra Eliedson Cipriano Araújo, de 28 anos, próximo a uma das ambulâncias que foram soterradas. Crédito: Acervo pessoal

O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 9 horas do dia 10 de março, no momento em que máquinas da prefeitura faziam a limpeza do local.

O Hospital Maternidade São José foi procurado pela reportagem e, assim que houver um posicionamento da instituição, este texto será atualizado.

LEIA O RELATÓRIO NA ÍNTEGRA:

"O relatório técnico da Defesa Civil de Colatina apontou saturação do talude, ocasionada por vazamento de um cano em rede do reservatório.

A saturação do solo potencializou o grau de instabilidade e de risco de uma área vulnerável a deslizamentos de massa de solo, culminando no colapso da estrutura de sustentação das caixas d'água de 15 mil litros cada e posterior rompimento de uma delas, que provocou o carreamento de solo deixando a via de acesso principal do hospital obstruída, além de danos materiais e vítima fatal.