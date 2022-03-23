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Em área de hospital

Vazamento em cano causou queda de barranco que matou homem em Colatina

Relatório da Defesa Civil Municipal diz que, devido ao vazamento, estrutura de sustentação de caixa d'água de 15 mil litros cedeu e provocou deslizamento no último dia 10
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 mar 2022 às 19:51

Publicado em 23 de Março de 2022 às 19:51

Eliedison Cipriano Araújo trabalhava como motorista e tinha 28 anos
Eliedson Cipriano Araújo trabalhava como motorista e tinha 28 anos Crédito: Reprodução/Facebook
O vazamento de um cano em uma rede de reservatório foi o que provocou o deslizamento de um barranco que matou o motorista Eliedson Cipriano Araújo, de 28 anos, na área do Hospital Maternidade São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no último dia 10. A causa da tragédia consta no relatório técnico da Defesa Civil Municipal, divulgado no fim da tarde desta quarta-feira (23).
Segundo o relatório da Defesa Civil de Colatina, o vazamento causou instabilidade no solo, o que provocou deslizamentos de massa e colapso da estrutura de sustentação das caixas d'água. Com essa instabilidade, uma das caixas d'água, de 15 mil litros, se rompeu e causou a queda do barranco, que atingiu o carro em que estava Eliedson.
Em um vídeo que mostra o momento do desabamento, é possível perceber os primeiros deslizamentos do barranco, antes que ele ceda totalmente.
Eliedson estava acompanhando a esposa, Lariene Farias de Araújo, e o filho de 1 ano do casal que estava internado na unidade. A esposa ficou no quarto do hospital com o menino, e o marido foi para o carro esperar a família até a manhã do dia seguinte, quando o acidente ocorreu.
O deslizamento de terra atingiu o veículo em que ele estava e outras duas ambulâncias. Foi uma foto que ele enviou para a esposa, horas antes, que ajudou as equipes a localizarem o corpo embaixo da lama. Na fotografia, o homem aparece próximo a uma das ambulâncias, que já havia sido identificada como um dos veículos soterrados.
Foto enviada em última conversa com esposa mostra Eliedson Cipriano Araújo, de 28 anos, próximo a uma das ambulâncias que foram soterradas.
Foto enviada em última conversa com esposa mostra Eliedson Cipriano Araújo, de 28 anos, próximo a uma das ambulâncias que foram soterradas. Crédito: Acervo pessoal
O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 9 horas do dia 10 de março, no momento em que máquinas da prefeitura faziam a limpeza do local.
O Hospital Maternidade São José foi procurado pela reportagem e, assim que houver um posicionamento da instituição, este texto será atualizado.

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LEIA O RELATÓRIO NA ÍNTEGRA:

"O relatório técnico da Defesa Civil de Colatina apontou saturação do talude, ocasionada por vazamento de um cano em rede do reservatório.
A saturação do solo potencializou o grau de instabilidade e de risco de uma área vulnerável a deslizamentos de massa de solo, culminando no colapso da estrutura de sustentação das caixas d'água de 15 mil litros cada e posterior rompimento de uma delas, que provocou o carreamento de solo deixando a via de acesso principal do hospital obstruída, além de danos materiais e vítima fatal.
A Defesa Civil recomenda a execução de contenção da área afetada, bem como a manutenção das canaletas existentes e implantação de dispositivos de drenagem pluvial, para garantir a estabilidade da encosta e a segurança no entorno e dos usuários do hospital. Também orienta a intervenção na edificação utilizada como reservatório, bem como a inspeção preventiva das demais estruturas de reservatórios existentes no hospital."

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