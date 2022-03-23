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Polícia faz alerta

'Golpe das panelas’ faz vítimas em Colatina; veja como criminosos agem

Criminosos se passam por vendedores de panelas de marcas famosas, mas quando a vítima compra e leva o produto para casa, descobre que foi enganada. Polícia investiga três casos no município

Publicado em 23 de Março de 2022 às 18:19

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 mar 2022 às 18:19
Um novo método usado por criminosos para enganar as pessoas vem fazendo vítimas em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo: o "golpe das panelas". Segundo a Polícia Civil, bandidos se passam por vendedores de panelas de marcas famosas, mas os produtos ficam em caixas fechadas e, quando o consumidor leva para casa, descobre que foi enganado e comprou utensílios de baixa qualidade.
Em Colatina, três pessoas que já foram vítimas dessa ação e fizeram denúncias na Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) do município, que instaurou um Inquérito Policial para investigar os casos. A Polícia Civil alerta que os golpistas atraem as vítimas com preços abaixo do mercado, alegando que são moradores de outra cidade e, para não voltarem ao município com prejuízo, decidiram vender a panelas por um preço mais barato.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Polícia Civil instaurou inquérito para investigar os casos Crédito: Carlos Alberto Silva
O delegado Ricardo de Oliveira Barbosa, que investiga os casos, reforçou que, nesse tipo de golpe, os criminosos sempre aparecem acompanhados de crianças, fazendo com que a vítima se sensibilize e os ajude.
“Estamos divulgando orientações para que mais pessoas não sejam vítimas desses crimes. Na nossa delegacia, temos vários inquéritos de diversos golpes na região em andamento. Eles são de estelionatos e de furto qualificados mediante fraudes, sendo que três são sobre o ‘golpe das panelas’. São criminosos que agem oferecendo benefícios para as vítimas, no intuito de enganá-las”, disse o delegado.
O titular da Deic de Colatina orienta que, quem for vítima desse golpe, deve procurar o plantão da Delegacia Especializada de Investigações Criminais e informar sobre a proposta de venda e o local que os suspeitos estão agindo, fazendo o registro da ocorrência.

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