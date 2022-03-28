Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na ES 080

Ciclista morre atropelado por carreta em acidente em Colatina

Acidente ocorreu na tarde desta segunda (28). Motorista da carreta fugiu, mas foi abordado e detido próximo à Segunda Ponte por uma viatura da Polícia Militar
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 mar 2022 às 20:38

Publicado em 28 de Março de 2022 às 20:38

Um ciclista morreu atropelado por uma carreta no fim da tarde desta segunda-feira (28) na ES 080, no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro, mas foi abordado e detido próximo à Segunda Ponte por uma viatura da corporação que fazia ronda no Centro do município.
Ciclista morre após ser atropelado por carreta na ES 080, em Colatina
Segundo a PM, ciclista morreu ainda no local do acidente na ES 080, em Colatina Crédito: Polícia Militar
A PM afirmou que o homem que estava na bicicleta morreu no local. Mais detalhes sobre a dinâmica do acidente e os nomes da vítima e do motorista da carreta não foram informados.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem para saber mais informações sobre o acidente e qual encaminhamento foi dado ao motorista. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Veja Também

Vídeo: carro bate em poste em acidente na Rodovia Norte Sul, na Serra

Ônibus tomba e interdita pista da BR 101 por quase 7 horas na Serra

Carona morre após carro bater em poste na Praia de Camburi, Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente atropelamento Colatina espírito santo Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro
Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados