Ciclista morre atropelado por carreta em acidente em Colatina

Um ciclista morreu atropelado por uma carreta no fim da tarde desta segunda-feira (28) na ES 080, no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro, mas foi abordado e detido próximo à Segunda Ponte por uma viatura da corporação que fazia ronda no Centro do município.
A PM afirmou que o homem que estava na bicicleta morreu no local. Mais detalhes sobre a dinâmica do acidente e os nomes da vítima e do motorista da carreta não foram informados.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para saber mais informações sobre o acidente e qual encaminhamento foi dado ao motorista. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.