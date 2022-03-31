Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vazamento de água

Área de hospital tem novo deslizamento onde homem morreu em Colatina

Desmoronamento foi registrado no último domingo (27), cerca de duas semanas após o motorista Eliedson Cipriano Araújo morrer soterrado no local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

31 mar 2022 às 19:35

Publicado em 31 de Março de 2022 às 19:35

Deslizamento de um barranco, causado por um vazamento na rede de reservatório, matou Eliedson Cipriano Araújo, de 28 anos, no dia 10 de março.
Deslizamento de barranco, causado por vazamento na rede de reservatório, matou motorista no dia 10 de março. Crédito: Wando Fagundes
Um relatório do Corpo de bombeiros e da Defesa Civil Municipal mostrou que um novo deslizamento aconteceu na área do Hospital Maternidade São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada do último domingo (27), devido ao vazamento em um dos reservatórios de água da instituição identificado na noite de sábado (26). O desmoronamento ocorreu cerca de duas semanas após a queda de um barranco no local matar o motorista Eliedson Cipriano Araújo, soterrado dentro do carro enquanto aguardava a esposa e o filho, que estavam na unidade.
Em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o major Cristiano Malacarne, do Corpo de Bombeiros, disse que o deslizamento registrado no último domingo foi pequeno e não houve vítima. O problema foi identificado na véspera, quando a água já estava encharcando o solo do terreno onde ficam os reservatórios, segundo a corporação. O relatório sobre esse vazamento mais recente mostra que a boia de uma das caixas d'água travou e a água transbordou.
Já o desmoronamento registrado no dia 10 de março — em que Eliedson morreu — foi causado pelo vazamento em um cano, segundo relatório da Defesa Civil Municipal. A água provocou instabilidade no solo, o que levou aos deslizamentos de massa e colapso da estrutura de sustentação das caixas d'água. Com essa instabilidade, uma das estruturas, que armazenava 15 mil litros, se rompeu e causou a queda do barranco — que atingiu o carro em que estava o motorista.

LOCAL É ÁREA DE RISCO

O reservatório está localizado em uma região de barranco, mapeada como área de risco de deslizamentos, segundo informou o major Cristiano Malacarne, dos Bombeiros, para a TV Gazeta Noroeste.
Além dos riscos na área, a vistoria do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Colatina também constatou uma inclinação dos reservatórios e um cano de abastecimento envergado. Na parte superior do muro que cerca o local, foi verificado que existe uma rachadura na parede que sustenta o telhado.
Relatório do Corpo de bombeiros e da Defesa Civil
Imagem do relatório mostra cano abastecimento envergado Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Os Bombeiros também verificaram que não existe uma planta hidráulica do local e, por isso, não é possível determinar com exatidão a origem e destino dos encanamentos.
Relatório do Corpo de bombeiros e da Defesa Civil
Relatório do Corpo de bombeiros e da Defesa Civil mostra que solo continua umido na área dos reservatórios Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Após o acidente que matou o motorista, o Corpo de Bombeiros já havia recomendado ao hospital que as caixas d'água fossem retiradas do local e instaladas em um lugar mais seguro. Na nova vistoria, a corporação reforçou as recomendações.
Segundo o relatório, o chefe da manutenção do hospital, Júlio Cezar Lagasse, informou que está sendo feita uma base para colocação das caixas d’água em outro local. A obra já está sendo executada e tem previsão de ser concluída em 45 dias.

O QUE DIZ HOSPITAL

O Hospital Maternidade São José informou que se mantém atento às recomendações da Defesa Civil, de modo a providenciar respostas imediatas às solicitações do poder público. As áreas de risco seguem isoladas e o local encontra-se em vigilância constante, em prol da total segurança de pacientes e população em geral.

Veja Também

Vídeo: polícia apreende bezerro em garagem de casa em Colatina

Foto trocada entre marido e esposa ajudou a achar corpo em Colatina

Homem morre soterrado após queda de barranco em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Colatina defesa civil espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados