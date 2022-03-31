Área de hospital tem novo deslizamento onde homem morreu em Colatina

Deslizamento de barranco, causado por vazamento na rede de reservatório, matou motorista no dia 10 de março. Crédito: Wando Fagundes

Em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o major Cristiano Malacarne, do Corpo de Bombeiros, disse que o deslizamento registrado no último domingo foi pequeno e não houve vítima. O problema foi identificado na véspera, quando a água já estava encharcando o solo do terreno onde ficam os reservatórios, segundo a corporação. O relatório sobre esse vazamento mais recente mostra que a boia de uma das caixas d'água travou e a água transbordou.

LOCAL É ÁREA DE RISCO

O reservatório está localizado em uma região de barranco, mapeada como área de risco de deslizamentos, segundo informou o major Cristiano Malacarne, dos Bombeiros, para a TV Gazeta Noroeste.

Além dos riscos na área, a vistoria do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Colatina também constatou uma inclinação dos reservatórios e um cano de abastecimento envergado. Na parte superior do muro que cerca o local, foi verificado que existe uma rachadura na parede que sustenta o telhado.

Imagem do relatório mostra cano abastecimento envergado Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Os Bombeiros também verificaram que não existe uma planta hidráulica do local e, por isso, não é possível determinar com exatidão a origem e destino dos encanamentos.

Relatório do Corpo de bombeiros e da Defesa Civil mostra que solo continua umido na área dos reservatórios Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Após o acidente que matou o motorista, o Corpo de Bombeiros já havia recomendado ao hospital que as caixas d'água fossem retiradas do local e instaladas em um lugar mais seguro. Na nova vistoria, a corporação reforçou as recomendações.

Segundo o relatório, o chefe da manutenção do hospital, Júlio Cezar Lagasse, informou que está sendo feita uma base para colocação das caixas d’água em outro local. A obra já está sendo executada e tem previsão de ser concluída em 45 dias.

O QUE DIZ HOSPITAL