Área de hospital tem novo deslizamento onde homem morreu em Colatina

Um relatório do Corpo de bombeiros e da Defesa Civil Municipal mostrou que um novo deslizamento aconteceu na área do Hospital Maternidade São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada do último domingo (27), devido ao vazamento em um dos reservatórios de água da instituição identificado na noite de sábado (26). O desmoronamento ocorreu cerca de duas semanas após a queda de um barranco no local matar o motorista Eliedson Cipriano Araújo, soterrado dentro do carro enquanto aguardava a esposa e o filho, que estavam na unidade.
Em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o major Cristiano Malacarne, do Corpo de Bombeiros, disse que o deslizamento registrado no último domingo foi pequeno e não houve vítima. O problema foi identificado na véspera, quando a água já estava encharcando o solo do terreno onde ficam os reservatórios, segundo a corporação. O relatório sobre esse vazamento mais recente mostra que a boia de uma das caixas d'água travou e a água transbordou.
Já o desmoronamento registrado no dia 10 de março — em que Eliedson morreu — foi causado pelo vazamento em um cano, segundo relatório da Defesa Civil Municipal. A água provocou instabilidade no solo, o que levou aos deslizamentos de massa e colapso da estrutura de sustentação das caixas d'água. Com essa instabilidade, uma das estruturas, que armazenava 15 mil litros, se rompeu e causou a queda do barranco — que atingiu o carro em que estava o motorista.
LOCAL É ÁREA DE RISCO
O reservatório está localizado em uma região de barranco, mapeada como área de risco de deslizamentos, segundo informou o major Cristiano Malacarne, dos Bombeiros, para a TV Gazeta Noroeste.
Além dos riscos na área, a vistoria do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Colatina também constatou uma inclinação dos reservatórios e um cano de abastecimento envergado. Na parte superior do muro que cerca o local, foi verificado que existe uma rachadura na parede que sustenta o telhado.
Os Bombeiros também verificaram que não existe uma planta hidráulica do local e, por isso, não é possível determinar com exatidão a origem e destino dos encanamentos.
Após o acidente que matou o motorista, o Corpo de Bombeiros já havia recomendado ao hospital que as caixas d'água fossem retiradas do local e instaladas em um lugar mais seguro. Na nova vistoria, a corporação reforçou as recomendações.
Segundo o relatório, o chefe da manutenção do hospital, Júlio Cezar Lagasse, informou que está sendo feita uma base para colocação das caixas d’água em outro local. A obra já está sendo executada e tem previsão de ser concluída em 45 dias.
O QUE DIZ HOSPITAL
O Hospital Maternidade São José informou que se mantém atento às recomendações da Defesa Civil, de modo a providenciar respostas imediatas às solicitações do poder público. As áreas de risco seguem isoladas e o local encontra-se em vigilância constante, em prol da total segurança de pacientes e população em geral.