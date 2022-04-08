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Possível tentativa de feminicídio

Homem é preso com submetralhadora perto de casa da ex na Serra

Vítima recebeu a informação que Diones da Hora Pereira estava indo matá-la na noite dessa quinta-feira (7); ela já tinha uma medida protetiva contra ele

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 09:59

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

08 abr 2022 às 09:59
Diones da Hora Pereira, de 35 anos, foi preso em flagrante na noite dessa quinta-feira (7), na Serra
Diones da Hora Pereira, de 35 anos, foi preso em flagrante na noite dessa quinta-feira (7), na Serra Crédito: Arquivo da polícia
Com uma submetralhadora no carro e perto da casa da ex-companheira, um homem de 35 anos acabou preso em flagrante na noite dessa quinta-feira (7), no bairro Feu Rosa, na Serra. Além de descumprir uma medida protetiva, Diones da Hora Pereira também foi autuado por perseguição e porte ilegal de arma de fogo.
Conforme consta em boletim obtido pela TV Gazeta, um conhecido informou a vítima de que o ex-companheiro dela estava a caminho de onde ela mora para matá-la. A mulher, então, acionou a Polícia Militar, que esteve no local e avistou o carro dele, de cor prata, a cerca de 50 metros da residência.
Ao ver a equipe conversando com a ex-companheira, Diones tentou fugir com o automóvel, mas acabou abordado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro. Naquele momento, os policiais viram que junto dele, dentro do veículo, estavam as duas filhas do casal – incluindo uma ainda em fase de amamentação.
Arma apreendida dentro do carro onde estava Diones da Hora Pereira, nessa quinta-feira (7)
Arma apreendida dentro do carro onde estava Diones da Hora Pereira, nessa quinta-feira (7) Crédito: Juirana Nobres
Também no carro, atrás do banco do motorista, a equipe encontrou uma submetralhadora de fabricação semi-industrial carregada com 11 munições. Por causa do "comportamento alterado e agressivo" ele foi levado algemado para a Delegacia Especializada da Mulher (Deam), em Vitória.
Em entrevista à TV Gazeta, Diones da Hora Pereira alegou que tinha esquecido a arma no carro e não estava tão perto da casa da vítima. "Eu estava a mais de 200 metros (da residência da ex-companheira). A submetralhadora estava lá (no automóvel), mas eu ia entregar para a polícia", disse.
Na delegacia, a Polícia Civil o autuou pelos três crimes já mencionados e foi encaminhado ao presídio. Responsável pelo sistema prisional capixaba, a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) afirmou que o suspeito estava no Centro de Triagem de Viana no início da tarde desta sexta-feira (8).

MEDIDA PROTETIVA APÓS AGRESSÃO

Em consulta ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a reportagem de A Gazeta verificou que a vítima pediu a medida protetiva contra Diones há cerca de um mês, no início de março, recebendo-a no mesmo dia, conforme decisão do juiz Marco Aurélio Soares Perreira, da Sexta Vara Criminal da Serra.
"A ex-companheira relata que após sérios desentendimentos entre ambos, ele a agrediu e a ameaçou, bem como a injuriou", destacou o magistrado. Assim, por decisão judicial, Diones ficou proibido de ir a locais em que a mulher estivesse, de ter contato com ela e deveria ter respeitado a distância mínima de 200 metros da casa onde ela mora.
Homem é preso com submetralhadora perto de casa da ex na Serra

Atualização

08/04/2022 - 12:10
A TV Gazeta conseguiu falar com o homem detido e a Sejus confirmou a entrada dele no sistema prisional. O texto foi atualizado.

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