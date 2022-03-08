Mulheres vítimas de feminicídio em 2021 no Espírito Santo: histórias interrompidas pela violência doméstica Crédito: Reprodução/Arte

De janeiro a dezembro do ano passado, 106 mulheres foram mortas, entre as quais 38 estão no grupo de vítimas de feminicídio. Em todos os meses, houve pelo menos um caso em que a simples condição feminina levou ao assassinato

"É um número muito alto, os feminicídios sempre assustam a gente. Os casos não diminuem, mas, ao contrário, vemos essas estatísticas aumentando em um Estado pequeno como o Espírito Santo" Renata Bravo - Mestra em Direitos e Garantias Fundamentais e idealizadora do Juntas e Seguras

Diferentemente dos chamados crimes comuns, o feminicídio, observa Renata Bravo, tem circunstâncias muito específicas, pois são praticados por pessoas conhecidas, dentro ou fora de casa. Assim, as mulheres não se sentem seguras em nenhum lugar.

Para os filhos de Edilaine, de 5 e 2 anos, não bastava a tragédia de perder a mãe esfaqueada pelo marido: presas com ela em um carro, as crianças presenciaram o assassinato

Manu, por sua vez, mal havia deixado a adolescência e também se tornou vítima do sentimento de posse, predominante nos casos de violência doméstica e feminicídio. Aos 18 anos, ela foi morta pelo ex-namorado , dois dias após terminarem o relacionamento.

SINAIS DE PERIGO

Muitas mulheres vivenciam relações tóxicas e podem ter dificuldade em reconhecer o problema. Mas isso não faz das vítimas culpadas por sua própria tragédia. São conceitos de uma sociedade machista que colocam o homem numa condição de superioridade e encobrem os abusos cotidianos.

Your browser does not support the audio element. Uma a cada 3 mulheres assassinadas no ES é vítima de feminicídio

O ciclo da violência é dividido em fases - aumento da tensão, atos violentos e lua de mel - e, caso não seja interrompido, o resultado pode ser o feminicídio, segundo aponta o Instituto Maria da Penha - organização que, entre outras atividades, atua no combate à violência contra a mulher.

Muitas vezes a dificuldade de se desvencilhar de um relacionamento abusivo, que pode levar à morte, também passa pela dependência econômica. Karina percebeu que o caminho para a sua liberdade seria a autonomia financeira e começou a trabalhar para criar a filha de um ano - agora também órfã. Contudo, o ex não aceitava a separação e, acabou com os planos da jovem de viver longe dele, matando Karina e a mãe dela.

MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Para Renata Bravo, o enfrentamento cabe ao Estado - nas esferas federal, estadual e municipal - mas também é necessário que a sociedade dê um basta definitivo a esse contexto em que o homem se sente “autorizado” a matar.

Ela constata que muitas vezes a mobilização social ocorre em casos mais emblemáticos, como o da médica Milena Gottardi , ou de pessoas próximas às vítimas, porém ainda não se mostra suficiente para promover mudanças culturais ou maior investimento em políticas públicas de prevenção à violência doméstica e de gênero.

“A verdade é que há um certo entorpecimento, especialmente nesses dois últimos anos de tantas vidas perdidas em razão da pandemia. Parece que as pessoas estão lutando o tempo inteiro por tanta coisa - é gente morrendo de fome, de Covid, jovens negros por serem jovens negros, mulheres por serem mulheres. São tantas coisas por que lutar e parece que ninguém está mais dando conta”, analisa.

A delegada Michele Meira, da Gerência de Proteção à Mulher da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), reconhece o número elevado de feminicídios, mas argumenta que, na série histórica, o Espírito Santo vem apresentando uma redução contínua das mortes de mulheres. O Estado já liderou esse ranking, mas, no último Atlas da Violência, figurava em 11º lugar.

Michele Meira avalia que a pandemia teve impacto nos indicadores. Primeiro, em 2020, com uma redução bastante acentuada que, em sua opinião, foi reflexo de uma certa "paralisação" de tudo porque as pessoas foram obrigadas a permanecer em casa. Mesmo nesse convívio familiar mais intenso, a delegada considera que os problemas conjugais não foram potencializados. Já em 2021, quando aumentou a circulação de pessoas nas ruas, a violência doméstica voltou a patamares pré-pandêmicos.

"Esse é um problema que está arraigado na sociedade, mas, se olharmos a série histórica, estamos num caminho para a redução. Mas, claro, há muito trabalho ainda para fazer, que não passa só pela segurança pública, mas também pela educação", sustenta.

Renata Bravo também aponta a necessidade de mais investimentos nas políticas públicas, e destaca o trabalho da Polícia Civil no "Homem que é Homem", projeto voltado a agressores com inquéritos em andamento em Delegacia da Mulher. A iniciativa promove encontros reflexivos sobre relações de gênero, desconstrução de ideias sexistas e machistas, e estímulo a formas pacíficas de lidar com conflitos, entre outros temas que visam conscientizar o homem sobre a cultura de respeito e não violência.

"Eles têm que ser chamados à responsabilidade para que parem de ser agressores e de matar mulheres. Só prender não vai resolver. A punição com prisão é necessária, para não haver sensação de impunidade, mas a prevenção é fundamental e esse reflexão é um caminho para mudar essa cultura da violência contra a mulher", pondera a especialista.