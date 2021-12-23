Feminicídio no ES: combate é missão de toda a sociedade, defende Ramalho

Ao tratar do assunto, ele admitiu que existe uma "dificuldade enorme" em derrotar o homicídio cometido em razão do gênero feminino. Entre os componentes que tornam a missão complexa, está a cultura machista que faz o homem "diante de qualquer término, se julgar no direito de praticar violência contra a mulher".

"A sociedade inteira precisa se atualizar. A família, a igreja e, principalmente, as escolas têm papel fundamental no combate, porque estamos falando de adultos que cometem as violências e de crianças que veem esse comportamento em casa" Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo

Segundo o coronel, no programa "Homem que é Homem" ficou claro que aqueles que mataram as companheiras não se julgavam criminosos. "Eles viram esse modelo dentro de casa e aquilo se internalizou. Ele acha que é normal, por isso temos esse projeto de ressocialização. A mulher tem direito de tomar suas decisões", afirmou.

CRIMES DE PROXIMIDADE

Além de feminicídios, agressões e assassinatos acontecem frequentemente dentro das residências. É o que se chama de "crimes de proximidade" – outro desafio para a Polícia Militar , segundo Alexandre Ramalho. No Espírito Santo, já foram 241 somente neste ano. "É uma discussão que se acalora, com tiros e facadas. É o irmão que mata o pai entre quatro paredes", exemplificou.

CENÁRIO DIFÍCIL PARA 2022

Soma-se às dificuldades operacionais, o fato de o Brasil ser um país desigual. Nos últimos dois anos, a situação se agravou com a pandemia do novo coronavírus . Este cenário socioeconômico atual se impõe como um dos principais obstáculos para a área da Segurança Pública, segundo o secretário.

"Junta-se a isso: o afastamento dos jovens da escola, o desemprego e a mudança de estruturas econômicas das famílias, em decorrência da morte de um pai ou uma mãe pela Covid-19. Isso tudo deságua no campo da Segurança Pública. É uma tarefa difícil", garantiu, ainda durante a entrevista na CBN Vitória.

CARTA DE CORONÉIS: SEM CRISE

"Não tem estremecimento de comando e a situação será resolvida internamente. Os pleitos foram encaminhados à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e o que for possível será atendido. A questão da greve não foi posta em nenhum momento, nem mesmo na carta", afirmou.

FACÇÕES CRIMINOSAS NO ES

Por fim, entre os destaques da entrevista, o secretário Alexandre Ramalho falou sobre as organizações criminosas do Estado, autodenominadas de "facções". De acordo com ele, estas comandam o tráfico de drogas, que é responsável por cerca de 80% dos homicídios cometidos em território capixaba.

"Elas impõem um código de sobrevivência e, quem fugir, paga com a morte. Há organizações criminosas definidas que se rivalizam o tempo todo, tentando expandir seus tentáculos. Não percebemos a presença de facções de outros Estados aqui, mas existe contato logístico para compra de armas e drogas", explicou.