Polícia Civil retoma operação que prendeu advogada e outras pessoas no ES

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em diferentes pontos da Grande Vitória Crédito: Divulgação/Sesp

Operação Sicário II, na qual cumpriu, nesta sexta-feira (17), mandados de prisão e de busca e apreensão nos municípios deCariacica e Pelo segundo dia consecutivo, a Polícia Civil realizou a segunda fase da, na qual cumpriu, nesta sexta-feira (17), mandados de prisão e de busca e apreensão nos municípios de Vitória Serra . A polícia divulgou que, no total, 28 pessoas foram presas na operação, sendo 16 na quinta (16) e 12 nesta sexta-feira. A corporação divulgou também que armas, munições e drogas foram apreendidos.

O NOTAer deu apoio aéreo aos policiais que realizavam a operação em solo na Grande Vitória Crédito: Divulgação/NOTAer

A ação, desencadeada desde as primeiras horas da manhã, reuniu policiais da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Gerência de Inteligência da SESP, Polícia Militar (PMES), Secretaria de Justiça (Sejus), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer).

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra a casa de um dos líderes do tráfico de drogas que era alvo da operação, mas que conseguiu fugir. Na residência, foram encontradas drogas sendo preparadas para serem vendidas, além de material para pesagem e embalo. A corporação acrescentou que o imóvel era uma casa abandonada que era utilizada como base e esconderijo para traficantes. Veja abaixo:

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ADVOGADA DETIDA

A primeira etapa da Operação SIcário II ocorreu nesta quinta-feira (16), quando 16 pessoas foram presas, entre elas o líder do tráfico de drogas do Morro do Macaco, na região de Tabuazeiro, em Vitória, além de criminosos ligados à logística de distribuição de entorpecentes e cadeia de comando da organização criminosa que atua naquele local.

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Ainda durante a Operação Sicário II, o Gaeco do MPES cumpriu mandado de busca na residência de uma advogada, com a presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, e a advogada foi conduzida a uma unidade prisional, para colocação de tornozeleira eletrônica, conforme decisão judicial.

Drogas, uma arma caseira, radiocomunicadores e munição de fuzil calibre .556 também foram apreendidos.

1ª ETAPA DA OPERAÇÃO

A Operação Sicário visa o combate ao crime organizado no Espírito Santo. A primeira fase resultou na prisão de 24 indivíduos e indiciamento de outros 19, que se encontravam foragidos. Todos são integrantes da principal organização criminosa em atuação no Espírito Santo, autodenominada Primeiro Comando de Vitória (PCV). As investigações foram realizadas por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática da Polícia Civil (CIAT).