Pedofilia: PF investiga se preso no ES usava doces para atrair crianças

PF investiga se bombons encontrados na casa de preso em operação contra pornografia infantil eram usados para atrair crianças Crédito: Divulgação | Polícia Federal

O homem foi preso em Boa Esperança , no Noroeste do Estado. Com ele, foram apreendidos um computador contendo imagens de exploração sexual infantil, preservativos e um pacote de bombons. A corporação vai investigar se os doces continham alguma substância ou se eram usados como um chamariz para as crianças.

"Trata-se de um dos piores crimes existentes, praticados pelos piores predadores. É possível que os doces encontrados no local sejam utilizados pelo suspeito para atrair suas vítimas, que são crianças. Isso será objeto de investigação", disse o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas.

Segundo a PF, o objetivo da ação, além do cumprimento da medida judicial, é colher elementos de prova que identifiquem outros suspeitos envolvidos ou outros crimes ainda mais graves, como estupro de vulneráveis, seguido do seu registro, divulgação ou armazenamento de imagens.

O homem preso em flagrante responderá pela prática do delito de posse ou armazenar de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Poderá responder pelos delitos de produzir, transmitir e ainda, caso seja possível identificar vítimas, pela prática de estupro de vulnerável.

“Se somadas as penas de todos os crimes que esse indivíduo pode ter cometido, as penas podem ultrapassar 30 anos”, informou Ricas

OPERAÇÃO ABUTRE

As investigações tiveram início no âmbito da Polícia Federal, a partir do uso de ferramentas e técnicas investigativas que permitem a coleta de informações na internet e a identificação de usuários que frequentemente compartilham, armazenam, produzem ou comercializam esse tipo de arquivo na rede.

Operação Abutre investiga a produção, divulgação e transmissão de imagens e vídeos de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças Crédito: Divulgação | Policia Federal

O material apreendido será submetido à perícia técnica e a investigação terá foco na identificação de possíveis vítimas.