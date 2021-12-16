Homem é preso em operação da PF de combate à pornografia infantil no ES

Polícia Federal durante operação em Boa Esperança Crédito: Divulgação/PF

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na Operação Abutre, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (16), em Boa Esperança , no Norte do Estado. Nesta fase da investigação, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal na cidade capixaba. Durante as buscas, verificou-se a existência de material contendo exploração sexual infantil, o que resultou na prisão em flagrante.

A operação policial investiga a produção, divulgação e transmissão de imagens e vídeos ou outros registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes do Espírito Santo.

O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, informou que o homem preso em flagrante tinha em casa um computador contendo imagens de exploração sexual infantil.

“Hoje foi cumprido um mandado de busca e apreensão emitido pela Justiça Federal na cidade de Boa Esperança. Durante as ações, a PF prendeu em flagrante um homem de 38 anos que continha em casa um computador contendo imagens de exploração sexual infantil. Se somadas as penas de todos os crimes que esse indivíduo pode ter cometido, as penas podem ultrapassar 30 anos”, diz Ricas.

Segundo a PF, o objetivo da ação, além do cumprimento da medida judicial, é colher elementos de prova que identifiquem outros suspeitos envolvidos ou outros crimes ainda mais graves, como estupro de vulneráveis, seguido do seu registro, divulgação ou armazenamento de imagens.

O trabalho ocorre em uma cooperação técnica-investigativa entre o Serviço de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia da Polícia Federal e o National Center for Missing and Exploited Children (Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas), que informa o órgão central da PF, em Brasília, quando há indícios de criminosos atuando no Brasil. Segundo a PF, é a primeira vez que ocorre uma operação com este método.

Materiais encontrados pela PF na Operação Abutre Crédito: Divulgação/PF

PF VAI INVESTIGAR BOMBONS ENCONTRADOS

A PF explicou à reportagem de A Gazeta que ainda não é possível informar a relação dos bombons encontrados na casa do homem com o crime. A corporação informou que vai checar se o produto continha algo ou se era usado como um chamariz para as crianças.

ENTENDA O CASO

As investigações tiveram início no âmbito da Polícia Federal, a partir do uso de ferramentas e técnicas investigativas que permitem a coleta de informações na internet e a identificação de usuários que frequentemente compartilham, armazenam, produzem ou comercializam esse tipo de arquivo na rede. O material apreendido será submetido à perícia técnica e a investigação terá foco na identificação de possíveis vítimas.

RAZÃO DO NOME

Trata-se de uma alusão à má fama dessas aves falconiformes, que orbitam o sofrimento de outros seres enquanto buscam alimento, tal qual o comportamento dos predadores sexuais, que submetem suas vítimas e as mantêm em permanente estado de aniquilação emocional.

CRIMES

O homem preso em flagrante responderá pela prática do delito de posse ou armazenar de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Poderá responder pelos delitos de produzir, transmitir e ainda, caso seja possível identificar vítimas, pela prática de estupro de vulnerável com penas que somadas podem chegar até 33 anos.