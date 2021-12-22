Universitárias suspeitas de traficarem drogas em festas são presas no ES

Duas universitárias de 23 anos foram presas em flagrante, na manhã desta quarta-feira (22), suspeitas de tráfico de drogas no Norte do Estado. As prisões ocorreram no bairro Vila Nova, em João Neiva . Segundo a Polícia Civil , as jovens compravam drogas em São Paulo e vendiam no Espírito Santo , por meio de redes sociais e em festas privadas. Na casa onde elas moravam, foram apreendidas drogas e anotações de controle da venda dos entorpecentes.

A Polícia Civil informou que a operação teve início quando os policiais notaram um aumento de apreensões de drogas sintéticas no município, como LSD e MD. Segundo a corporação, esses entorpecentes não são comuns em cidades do interior.

Na casa onde as jovens moravam, os policiais encontraram porções de maconha já fracionadas, LSD embalado e micropontos de MD Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Responsável pela prisão das jovens, o titular da Delegacia de João Neiva, delegado Leandro Sperandio, relatou que as investigações duraram três meses até a polícia chegar às duas jovens. O mandado de prisão foi cumprido nesta quarta-feira. Na casa onde as universitárias moravam, no bairro Vila Nova, os policiais encontraram porções de maconha já fracionadas, LSD embalado e micropontos de MD.

Além dos entorpecentes, a polícia também apreendeu anotações com o controle das vendas e materiais eletrônicos que serão analisados para especificar a quantidade de droga vendida mensalmente. Na Delegacia de João Neiva, para onde as universitárias foram levadas, elas foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.