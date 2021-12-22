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João Neiva

Universitárias suspeitas de traficarem drogas em festas são presas no ES

Jovens de 23 anos foram presas na manhã desta quarta (22). Segundo a polícia, elas compravam drogas em São Paulo e vendiam no Espírito Santo, por redes sociais e em festas privadas
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 dez 2021 às 18:58

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 18:58

Duas universitárias de 23 anos foram presas em flagrante, na manhã desta quarta-feira (22), suspeitas de tráfico de drogas no Norte do Estado. As prisões ocorreram no bairro Vila Nova, em João Neiva. Segundo a Polícia Civil, as jovens compravam drogas em São Paulo e vendiam no Espírito Santo, por meio de redes sociais e em festas privadas. Na casa onde elas moravam, foram apreendidas drogas e anotações de controle da venda dos entorpecentes.
A Polícia Civil informou que a operação teve início quando os policiais notaram um aumento de apreensões de drogas sintéticas no município, como LSD e MD. Segundo a corporação, esses entorpecentes não são comuns em cidades do interior.
Na casa onde as duas moravam, no bairro Vila Nova, os policiais encontraram porções de maconha já fracionadas, LSD embalado e micropontos de MD.
Na casa onde as jovens moravam, os policiais encontraram porções de maconha já fracionadas, LSD embalado e micropontos de MD Crédito: Divulgação | Polícia Civil 
Responsável pela prisão das jovens, o titular da Delegacia de João Neiva, delegado Leandro Sperandio, relatou que as investigações duraram três meses até a polícia chegar às duas jovens. O mandado de prisão foi cumprido nesta quarta-feira. Na casa onde as universitárias moravam, no bairro Vila Nova, os policiais encontraram porções de maconha já fracionadas, LSD embalado e micropontos de MD.
Além dos entorpecentes, a polícia também apreendeu anotações com o controle das vendas e materiais eletrônicos que serão analisados para especificar a quantidade de droga vendida mensalmente. Na Delegacia de João Neiva, para onde as universitárias foram levadas, elas foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
O caso continua sob investigação da Polícia Civil para apurar como as drogas eram transportadas ao Espírito Santo.

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