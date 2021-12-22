Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Carga Pesada

Suspeito de desmanchar caminhões no ES é preso em Minas

De acordo com as investigações, o homem atuava em conjunto com empresário que foi preso no Aeroporto de Vitória na última segunda-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2021 às 13:11

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 13:11

Caminhão que suspeito dirigia quando foi preso em Betim-MG
Caminhão que suspeito dirigia quando foi preso em Betim-MG Crédito: Divulgação/PCES
Um homem de 53 anos, investigado por desmanchar caminhões furtados no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta terça-feira (21) no município de Betim, em Minas Gerais, durante uma operação da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a PC, o indivíduo atuava junto com o empresário preso na madrugada da última segunda, no Aeroporto de Vitória.
Ambos são investigados pela Operação Carga Pesada, que tem o objetivo de prender integrantes de grupos criminosos que atuam no furto, na revenda e no desmanche de caminhões em diversos municípios do território capixaba.
Investigações apontam que o homem encomendava furtos de caminhões específicos, desmanchava os veículos e revendia algumas peças. Consta ainda que ele foi responsável por desmanchar um caminhão dentro de um galpão do empresário. Segundo a polícia, o suspeito realizava os crimes com o filho e o sobrinho, que foram presos em outras operações da Polícia Civil.
Equipes dos órgãos de segurança envolvidos na operação monitoraram o suspeito desde a segunda-feira, quando ele saiu em um caminhão do Estado de Goiás. Ao chegar em Minas Gerais, passando por Betim, o homem foi preso em um cerco preparado pela PRF. O caminhão não tinha restrição de furto ou roubo.
Ele foi encaminhado ao sistema prisional mineiro. Entretanto, foi solicitada a transferência dele para o Espírito Santo.

Veja Também

Empresário encomendava roubo de caminhões para 'renovar' frota no ES

Líder de quadrilha que rouba caminhões é preso em hospital no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados