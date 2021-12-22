Suspeito de desmanchar caminhões no ES é preso em Minas

Um homem de 53 anos, investigado por desmanchar caminhões furtados no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta terça-feira (21) no município de Betim, em Minas Gerais, durante uma operação da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a PC, o indivíduo atuava junto com o empresário preso na madrugada da última segunda, no Aeroporto de Vitória.
Ambos são investigados pela Operação Carga Pesada, que tem o objetivo de prender integrantes de grupos criminosos que atuam no furto, na revenda e no desmanche de caminhões em diversos municípios do território capixaba.
Investigações apontam que o homem encomendava furtos de caminhões específicos, desmanchava os veículos e revendia algumas peças. Consta ainda que ele foi responsável por desmanchar um caminhão dentro de um galpão do empresário. Segundo a polícia, o suspeito realizava os crimes com o filho e o sobrinho, que foram presos em outras operações da Polícia Civil.
Equipes dos órgãos de segurança envolvidos na operação monitoraram o suspeito desde a segunda-feira, quando ele saiu em um caminhão do Estado de Goiás. Ao chegar em Minas Gerais, passando por Betim, o homem foi preso em um cerco preparado pela PRF. O caminhão não tinha restrição de furto ou roubo.
Ele foi encaminhado ao sistema prisional mineiro. Entretanto, foi solicitada a transferência dele para o Espírito Santo.