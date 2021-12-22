Suspeito de desmanchar caminhões no ES é preso em Minas

Caminhão que suspeito dirigia quando foi preso em Betim-MG Crédito: Divulgação/PCES

Ambos são investigados pela Operação Carga Pesada, que tem o objetivo de prender integrantes de grupos criminosos que atuam no furto, na revenda e no desmanche de caminhões em diversos municípios do território capixaba.

Investigações apontam que o homem encomendava furtos de caminhões específicos, desmanchava os veículos e revendia algumas peças. Consta ainda que ele foi responsável por desmanchar um caminhão dentro de um galpão do empresário. Segundo a polícia, o suspeito realizava os crimes com o filho e o sobrinho, que foram presos em outras operações da Polícia Civil.

Equipes dos órgãos de segurança envolvidos na operação monitoraram o suspeito desde a segunda-feira, quando ele saiu em um caminhão do Estado de Goiás. Ao chegar em Minas Gerais, passando por Betim, o homem foi preso em um cerco preparado pela PRF. O caminhão não tinha restrição de furto ou roubo.