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Vila Nova de Colares

Dois homens são assassinados a tiros em bairro da Serra

Vítimas tinham 35 e 45 anos. Mais novo levou seis tiros e o de 45 anos foi baleado uma vez. A PM foi chamada por moradores que escutaram muitos tiros na rua
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

23 dez 2021 às 09:38

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 09:38

Dois homens foram assassinados a tiros, na madrugada desta quinta-feira (23), em Vila Nova de Colares, na Serra, na Grande Vitória. Segundo apurou a TV Gazeta, as vítimas tinham 35 e 45 anos. O mais novo levou seis tiros e o de 45 anos foi baleado uma vez. Os nomes das vítimas não foram divulgados.
Polícia Militar foi chamada por moradores que escutaram muitos tiros na rua. Os policias foram ao bairro e encontraram os corpos no chão.
DHPP na Serra:
DHPP na Serra Crédito: A Gazeta
No mesmo bairro, pouco antes dos assassinatos, uma adolescente de 15 anos ficou ferida após ser baleada em rua próxima do local onde os homens foram mortos. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Em versão dada à polícia, a jovem alegou que fazia a limpeza de um apartamento no terceiro andar de um prédio na região, onde iria morar com o amigo e o namorado. Ela afirmou que o grupo foi surpreendido por homens armados, e que eles teriam amarrado um lençol a fim de escapar da situação.
Mais tarde, a polícia apurou que, na verdade, o trio realizava um furto no apartamento. Pessoas armadas perceberam a movimentação e invadiram o local. A adolescente foi atingida por dois disparos e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE) sob escolta policial. Ela foi detida por tentativa de furto qualificado.
Não se sabe se há relação entre os crimes. A Polícia Civil investiga os casos e nenhum suspeito foi preso.
Com informações do G1 ES

Atualização

23/12/2021 - 12:59
Após a publicação da reportagem, a idade de um homens mortos foi atualizada. Na verdade, a vítima tinha 45 anos, não 47. Sobre a adolescente baleada, a TV Gazeta apurou que ela tinha tentado furtar um apartamento na região. O texto foi atualizado.

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