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Capuba

Jovem morre após acidente entre carro e ônibus na ES 010, na Serra

João Vitor, 26 anos, voltava para casa no momento da colisão, que aconteceu nesta quinta (23). O motorista do carro e do ônibus se conheciam e moravam na mesma rua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2021 às 09:08

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 09:08

Grave acidente aconteceu pouco antes das 6h da manhã desta quinta-feira (23) na ES 010, em Capuba, na Serra
Grave acidente aconteceu pouco antes das 6h da manhã desta quinta-feira (23) na ES 010, em Capuba, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Um jovem de 26 anos morreu após um acidente que aconteceu pouco após as 6h desta quinta-feira (23) na ES 010, na altura de Capuba, na Serra, na estrada que liga Jacaraípe a Nova Almeida. Segundo apurou a TV Gazeta, João Vitor voltava para casa quando aconteceu a colisão.
O jovem dirigia um carro e bateu na traseira de um ônibus, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O trânsito precisou ser desviado pela Polícia Militar no acostamento.
Ainda de acordo com a TV Gazeta, o motorista do carro e do ônibus se conheciam e moravam na mesma rua, e o clima no local era de muita tristeza. A reportagem de A Gazeta acionou a Polícia Militar para saber como está o trânsito no local, mas ainda não obteve retorno.

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