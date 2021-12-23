Jovem morre após acidente entre carro e ônibus na ES 010, na Serra

Um jovem de 26 anos morreu após um acidente que aconteceu pouco após as 6h desta quinta-feira (23) na ES 010, na altura de Capuba, na Serra, na estrada que liga Jacaraípe a Nova Almeida. Segundo apurou a TV Gazeta, João Vitor voltava para casa quando aconteceu a colisão.
O jovem dirigia um carro e bateu na traseira de um ônibus, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O trânsito precisou ser desviado pela Polícia Militar no acostamento.
Ainda de acordo com a TV Gazeta, o motorista do carro e do ônibus se conheciam e moravam na mesma rua, e o clima no local era de muita tristeza. A reportagem de A Gazeta acionou a Polícia Militar para saber como está o trânsito no local, mas ainda não obteve retorno.