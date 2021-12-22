Morre motociclista atingido por carro na contramão em Vila Velha

Carlos Henrique chegou a dar uma volta no ar após ser atingido por um carro na contramão. O motociclista teve traumatismo craniano devido ao impacto e já chegou ao hospital em estado grave. Ele trabalhava como mecânico, era casado e deixou duas filhas pequenas.

Câmeras de comércios registraram o momento do acidente. Nas imagens, é possível notar que o piloto seguia na mão da direita e não conseguiu parar nem desviar do carro, que seguia na contramão. No momento da batida, o Siena estava lado a lado com um Ford Escort branco, este no sentido correto da rua. A força da batida foi tanta que o condutor da moto "voou", girou no ar e caiu violentamente no asfalto, onde permaneceu imóvel.