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Acidente

Morre motociclista atingido por carro na contramão em Vila Velha

O acidente aconteceu no dia 10 de dezembro. Carlos Henrique Lima de Oliveira, de 28 anos, ficou dias internado, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos
Wanessa Scardua

Wanessa Scardua

Publicado em 

22 dez 2021 às 18:44

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 18:44

Carlos Henrique Lima de Oliveira, de 28 anos, morreu uma semana após ter moto atingida por carro
Carlos Henrique Lima de Oliveira, de 28 anos, foi atingido por carro na contramão Crédito: Montagem
Morreu no último sábado (18) o motociclista Carlos Henrique Lima de Oliveira, de 28 anos, que havia ficado gravemente ferido após ter a moto atingida por um Fiat Siena no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Ele estava internado desde o dia 10, data do acidente, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A morte dele foi confirmada pela família à TV Gazeta nesta quarta-feira (22).
Carlos Henrique chegou a dar uma volta no ar após ser atingido por um carro na contramão. O motociclista teve traumatismo craniano devido ao impacto e já chegou ao hospital em estado grave. Ele trabalhava como mecânico, era casado e deixou duas filhas pequenas.
Câmeras de comércios registraram o momento do acidente. Nas imagens, é possível notar que o piloto seguia na mão da direita e não conseguiu parar nem desviar do carro, que seguia na contramão. No momento da batida, o Siena estava lado a lado com um Ford Escort branco, este no sentido correto da rua. A força da batida foi tanta que o condutor da moto "voou", girou no ar e caiu violentamente no asfalto, onde permaneceu imóvel.

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