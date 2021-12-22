Morre motociclista atingido por carro na contramão em Vila Velha

Morreu no último sábado (18) o motociclista Carlos Henrique Lima de Oliveira, de 28 anos, que havia ficado gravemente ferido após ter a moto atingida por um Fiat Siena no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Ele estava internado desde o dia 10, data do acidente, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A morte dele foi confirmada pela família à TV Gazeta nesta quarta-feira (22).
Carlos Henrique chegou a dar uma volta no ar após ser atingido por um carro na contramão. O motociclista teve traumatismo craniano devido ao impacto e já chegou ao hospital em estado grave. Ele trabalhava como mecânico, era casado e deixou duas filhas pequenas.
Câmeras de comércios registraram o momento do acidente. Nas imagens, é possível notar que o piloto seguia na mão da direita e não conseguiu parar nem desviar do carro, que seguia na contramão. No momento da batida, o Siena estava lado a lado com um Ford Escort branco, este no sentido correto da rua. A força da batida foi tanta que o condutor da moto "voou", girou no ar e caiu violentamente no asfalto, onde permaneceu imóvel.