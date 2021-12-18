Colisão entre dois carros deixa feridos no Centro de Vitória

Um dos veículos envolvidos no acidente foi parar em uma árvore Crédito: Roberto Pratti

Um acidente envolvendo dois carros deixou feridos, na manhã deste sábado (18), no Centro de Vitória

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), houve uma colisão por volta das 5h15 no cruzamento da Avenida Beira-Mar com a Rua Alberto de Oliveira Santos.

Ainda de acordo com a secretaria, um dos motoristas contou que seguia sentido Bento Ferreira quando outro condutor teria atingido a traseira do carro, que estava parado no semáforo. Um dos carro foi parar em uma árvore.

O motorista do carro que bateu abandonou o local do acidente antes da chegada das equipes e, segundo a secretaria, apresentava sinais de embriaguez. O motorista que ficou no local e o carona do carro tiveram ferimentos leves. A família que teve o carro atingido estava a caminho da Bahia, onde iria aproveitar as festas de fim de ano.