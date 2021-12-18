Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Beira-Mar

Colisão entre dois carros deixa feridos no Centro de Vitória

Batida aconteceu no cruzamento da Beira-Mar com a Rua Alberto de Oliveira Santos. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, motorista que causou acidente tinha sinais de embriaguez e deixou o local

Publicado em 

18 dez 2021 às 12:22

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 12:22

Um dos veículos envolvidos no acidente foi parar em uma árvore
Um dos veículos envolvidos no acidente foi parar em uma árvore Crédito: Roberto Pratti
Um acidente envolvendo dois carros deixou feridos, na manhã deste sábado (18), no Centro de Vitória
Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), houve uma colisão por volta das 5h15 no cruzamento da Avenida Beira-Mar com a Rua Alberto de Oliveira Santos.
Ainda de acordo com a secretaria, um dos motoristas contou que seguia sentido Bento Ferreira quando outro condutor teria atingido a traseira do carro, que estava parado no semáforo. Um dos carro foi parar em uma árvore.
O motorista do carro que bateu abandonou o local do acidente antes da chegada das equipes e, segundo a secretaria, apresentava sinais de embriaguez. O motorista que ficou no local e o carona do carro tiveram ferimentos leves. A família que teve o carro atingido estava a caminho da Bahia, onde iria aproveitar as festas de fim de ano. 
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

Veja Também

Acidente entre três carros deixa cinco feridos na BR 262, em Marechal Floriano

Mulher morre após carro atingir árvore em rodovia de Nova Venécia

Um dos feridos em acidente com mortes na Fernando Ferrari tem alta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Centro de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados