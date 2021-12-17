Um dos feridos em acidente com mortes na Fernando Ferrari tem alta

Allon Souza, ferido em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Reprodução | Instagram @allon_souza

Um dos feridos no acidente ocorrido na Avenida Fernando Ferrari , no bairro Jardim da Penha, em Vitória , na madrugada desta sexta-feira (17), Allon Souza já recebeu alta do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e está em casa. A informação foi confirmada por Leda Andrade, tia do rapaz.

Segundo ela, o rapaz passa bem e ainda não quer comentar sobre o acidente. “A cabeça dele não está boa, ele perdeu amigos. Vou visitá-lo em casa ainda hoje (17). Não sei ao certo como estão os outros feridos”, disse Leda.

Duas pessoas morreram no acidente na Avenida Fernando Ferrari e outras quatro ficaram feridas Crédito: Vinícius Zagoto

Outra pessoa ferida no acidente, Dayane dos Reis está internada e seu estado de saúde é estável, segundo Fabrício Trindade, que é amigo da jovem. A mãe de Dayane também foi procurada, mas preferiu não comentar o assunto.

Procurado pela reportagem, o pai de Marcelo Monteiro, de mesmo nome que o filho, informou que o jovem está bem e aguarda transferência para um hospital particular. "O estado dele se mantém, está estável. Estamos aguardando a transferência para o Meridional. Por enquanto não há muito mais o que dizer, agora é só esperar. Estou ao lado dele aqui e ele está tranquilo”, disse.

Quem conduzia o carro que colidiu em um poste na Avenida Fernando Ferrari era o jovem Diego Ferreira do Nascimento, de 26 anos. Ele e a carona da frente, Layla Costa, de 19 anos, não resistiram e morreram no local. Quatro pessoas estavam no banco de trás e ficaram feridas: além de Allon Souza, Dayane dos Reis e Marcelo Monteiro, também estava no veículo Guilherme Guimarães.

Dois jovens morreram e quatro ficaram feridos em acidente na Fernando Ferrari Crédito: Redes sociais

TV Gazeta que ficaram mais calmos após receberem as primeiras notícias no hospital. Segundo os parentes dos jovens, apesar de estarem aguardando o resultado de exames, No início da tarde desta sexta-feira, familiares das vítimas relataram à reportagem daque ficaram mais calmos após receberem as primeiras notícias no hospital. Segundo os parentes dos jovens, apesar de estarem aguardando o resultado de exames, a informação inicial é de que o estado de saúde é estável e eles passam bem.

Um amigo de Allon relatou que ele apenas quebrou o pé. A mãe de Dayane disse que a filha não tinha ferimentos graves e aguardava o resultado de exames. O pai de Guilherme não quis gravar entrevista, mas informou que o filho estava estável, porém confuso por conta do trauma.

SOBRE O ACIDENTE

Os jovens envolvidos no grave acidente que deixou dois mortos e quatro feridos na manhã desta sexta-feira voltavam de uma comemoração de aniversário.

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Após saírem da festa, os jovens pegaram a Avenida Fernando Ferrari, sentido Serra. Depois da Ponte Passagem, o condutor perdeu o controle e colidiu com um poste na altura do bairro Jardim da Penha. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes do veículo estavam sem cinto de segurança.

Os pais dos envolvidos continuam na frente do hospital em busca de informações. Alguns familiares relataram ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o desespero que tiveram ao saber que a colisão havia deixado dois jovens mortos e outros quatro feridos.