Pai e filho ficam feridos em acidente na BR 482 no ES

Um homem de 32 anos e o filho dele, um adolescente de 12 anos, ficaram feridos após um acidente na tarde desta quinta-feira (16). A batida entre um caminhão Mercedes 710 e um Ford Focus foi na BR 482 no município de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 17h em frente a um posto de combustíveis. As causas da colisão ainda são desconhecidas.
O motorista do caminhão teve ferimentos leves. Já o motorista do veículo de passeio e filho dele foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não foi informado para que hospital foram levados. O adolescente fraturou uma das pernas.