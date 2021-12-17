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Jerônimo Monteiro

Pai e filho ficam feridos em acidente na BR 482 no ES

A batida entre um caminhão e um veículo de passeio aconteceu na tarde desta quinta (16) em frente a um posto de combustíveis, no Sul do Espírito Santo
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

17 dez 2021 às 12:40

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 12:40

Pai e filho ficam feridos após acidente em Jerônimo Monteiro
Pai e filho ficam feridos após acidente em Jerônimo Monteiro Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Um homem de 32 anos e o filho dele, um adolescente de 12 anos, ficaram feridos após um acidente na tarde desta quinta-feira (16). A batida entre um caminhão Mercedes 710 e um Ford Focus foi na BR 482 no município de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo.  
De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 17h em frente a um posto de combustíveis. As causas da colisão ainda são desconhecidas. 
O motorista do caminhão teve ferimentos leves. Já o motorista do veículo de passeio e filho dele foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não foi informado para que hospital foram levados. O adolescente fraturou uma das pernas.

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