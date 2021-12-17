Jovens comemoravam aniversário antes de grave acidente em Vitória

Os jovens envolvidos no grave acidente que deixou dois mortos e quatro feridos na madrugada desta sexta-feira (17) comemoravam um aniversário antes da batida.
Após sair da festa, os jovens pegaram a Avenida Fernando Ferrari, sentido Serra. Depois da Ponte da Passagem, o condutor perdeu o controle e colidiu com um poste. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes do veículo estavam com sinais de embriaguez e sem cinto de segurança.
MORTOS NO ACIDENTE
- Diego Ferreira do Nascimento, de 26 anos (motorista)
- Layla Costa, de 19 anos (estava no banco carona da frente)
FERIDOS
- Guilherme Guimarães
- Dayane dos Reis
- Allon Souza
- Marcelo Monteiro
INTERNADOS
Os quatro feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, uma tia de Allon Souza relatou que ele teve uma fratura no pé e o estado de saúde dele é estável. A mãe de Daiane dos Reis também esteve no hospital e contou à reportagem que ainda não tinha informações sobre a filha.
INVESTIGAÇÃO
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado na Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT) e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A Gazeta questionou a corporação sobre o possível envolvimento de outros carros, como relatado por um morador à reportagem no local. A Polícia Civil respondeu o questionamento com a seguinte nota:
"Todo acidente com vítima fatal é investigado. A DTT está apurando as circunstâncias do acidente. Não há outras informações que possam ser divulgadas, no momento."
Também por nota, a Polícia Militar informou que uma testemunha relatou que o carro envolvido no fato perdeu o controle devido à alta velocidade e acabou chocando-se contra o poste. Segundo a corporação, no boletim da PM não há informações sobre outros veículos.
Correção
19/12/2021 - 2:58
A versão anterior da reportagem informava que os amigos comemoraram o aniversário de Dayane antes da tragédia. No entanto, segundo familiares das vítimas, o grupo celebrava o aniversário de Allon, que sobreviveu ao acidente. O texto foi corrigido.