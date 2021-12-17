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Tragédia

Jovens comemoravam aniversário antes de grave acidente em Vitória

O carro em que os seis ocupantes estavam bateu em um poste nesta sexta (17), na Avenida Fernando Ferrari. Dois jovens morreram e quatro ficaram feridosanive
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 dez 2021 às 08:40

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 08:40

Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram ferida em acidente na Fernando Ferrari, em Vitória
Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas Crédito: Vinicius Zagoto
Os jovens envolvidos no grave acidente que deixou dois mortos e quatro feridos na madrugada desta sexta-feira (17) comemoravam um aniversário antes da batida. 
Após sair da festa, os jovens pegaram a Avenida Fernando Ferrari, sentido Serra. Depois da Ponte da Passagem, o condutor perdeu o controle e colidiu com um poste. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes do veículo estavam com sinais de embriaguez e sem cinto de segurança.

MORTOS NO ACIDENTE

  • Diego Ferreira do Nascimento, de 26 anos (motorista)
  • Layla Costa, de 19 anos (estava no banco carona da frente)

FERIDOS

  • Guilherme Guimarães
  • Dayane dos Reis
  • Allon Souza
  • Marcelo Monteiro
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Mortos e feridos em grave acidente na Fernando Ferrari Crédito: Reprodução redes sociais

INTERNADOS

Os quatro feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, uma tia de Allon Souza relatou que ele teve uma fratura no pé e o estado de saúde dele é estável. A mãe de Daiane dos Reis também esteve no hospital e contou à reportagem que ainda não tinha informações sobre a filha.

INVESTIGAÇÃO

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado na Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT) e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A Gazeta questionou a corporação sobre o possível envolvimento de outros carros, como relatado por um morador à reportagem no local. A Polícia Civil respondeu o questionamento com a seguinte nota:
"Todo acidente com vítima fatal é investigado. A DTT está apurando as circunstâncias do acidente. Não há outras informações que possam ser divulgadas, no momento."
Também por nota, a Polícia Militar informou que uma testemunha relatou que o carro envolvido no fato perdeu o controle devido à alta velocidade e acabou chocando-se contra o poste. Segundo a corporação, no boletim da PM não há informações sobre outros veículos.

Correção

19/12/2021 - 2:58
A versão anterior da reportagem informava que os amigos comemoraram o aniversário de Dayane antes da tragédia. No entanto, segundo familiares das vítimas, o grupo celebrava o aniversário de Allon, que sobreviveu ao acidente. O texto foi corrigido.

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