Jovens comemoravam aniversário antes de grave acidente em Vitória

Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas Crédito: Vinicius Zagoto

Após sair da festa, os jovens pegaram a Avenida Fernando Ferrari, sentido Serra. Depois da Ponte da Passagem, o condutor perdeu o controle e colidiu com um poste. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes do veículo estavam com sinais de embriaguez e sem cinto de segurança.

MORTOS NO ACIDENTE

Diego Ferreira do Nascimento, de 26 anos (motorista)



Layla Costa, de 19 anos (estava no banco carona da frente)

FERIDOS

Guilherme Guimarães



Dayane dos Reis

Allon Souza

Marcelo Monteiro

Mortos e feridos em grave acidente na Fernando Ferrari Crédito: Reprodução redes sociais

INTERNADOS

Os quatro feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, uma tia de Allon Souza relatou que ele teve uma fratura no pé e o estado de saúde dele é estável. A mãe de Daiane dos Reis também esteve no hospital e contou à reportagem que ainda não tinha informações sobre a filha.

INVESTIGAÇÃO

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado na Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT) e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A Gazeta questionou a corporação sobre o possível envolvimento de outros carros, como relatado por um morador à reportagem no local. A Polícia Civil respondeu o questionamento com a seguinte nota:

"Todo acidente com vítima fatal é investigado. A DTT está apurando as circunstâncias do acidente. Não há outras informações que possam ser divulgadas, no momento."

Também por nota, a Polícia Militar informou que uma testemunha relatou que o carro envolvido no fato perdeu o controle devido à alta velocidade e acabou chocando-se contra o poste. Segundo a corporação, no boletim da PM não há informações sobre outros veículos.

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