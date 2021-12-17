Rede do ES vai abrir mais seis superatacados a partir do próximo ano

Com 51 anos de história no Espírito Santo, a rede de supermercados Carone está consolidada, mas os planos de expansão seguem fortes. A partir do próximo ano, a previsão é inaugurar mais seis superatacados - modelo de negócio com venda por atacado e no varejo - que, no grupo, ganharam o nome de SempreTem.
Hoje, as 10 filiais em operação estão em pontos estratégicos da Grande Vitória, com lojas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, e com superatacados, também na Serra, e ainda em Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Linhares e Teixeira de Freitas, na Bahia.
A partir de 2022, a empresa planeja inaugurar novas filiais do SempreTem: em Jardim Camburi, Vitória; em Alto Lage, Cariacica; em Jacaraípe, na Serra, na Barra do Jucu e no Centro, em Vila Velha, e em Eunápolis, na Bahia, de acordo com o diretor comercial da rede, Sergio Silva Carone.
EXPANSÃO COM SUSTENTABILIDADE
A expansão das unidades do Carone, destaca o diretor, são pensadas visando o respeito ao meio ambiente. Numa época em que se fala cada vez mais em consumo sustentável, ele diz que o Carone coloca o tema como uma de suas premissas.
Sergio Carone afirma que o grupo é engajado em processos de trabalho bem estruturados, que visam reduzir gastos, buscando sempre aproveitar melhor os recursos existentes.
Os colaboradores das unidades são preparados e capacitados para realizar o trabalho sem gerar desperdícios. A empresa promove ainda a conscientização dos funcionários para a economia de água, luz e a separação do lixo para a reciclagem.
Somado às ações junto aos colaboradores, o grupo tem realizado investimentos contínuos para a redução de resíduos e coleta de lixo, diminuição do consumo de água e energia em todas as lojas.
RECONHECIMENTO
Todos os esforços da empresa se traduzem no reconhecimento do público. O Carone ficou em primeiro lugar na categoria “Supermercado” no prêmio Marcas de Valor Rede Gazeta 2021.
Nas unidades da rede espalhadas pelo Estado, ressalta Sergio Carone, é possível encontrar padaria com aquele pão quentinho, açougue com os cortes de carnes feitos conforme o pedido dos clientes e um espaço totalmente dedicado a vinhos especiais e selecionados.
"Nossos diferenciais são qualidade e o atendimento. Procuramos oferecer a melhor experiência a todos os clientes"
A preocupação com a qualidade e a variedade de produtos e serviços, acrescenta Sergio Carone, já fazem parte do conceito da empresa e dia a dia dos colaboradores.
“A família Carone está sempre a postos para levar o melhor atendimento, oferecendo prazer e satisfação ao momento de compras de nossos clientes”, exalta o diretor.
NA VIDA DOS CAPIXABAS
O Grupo Carone surgiu em 1950 no Espírito Santo, com o imigrante libanês Nagib Resk Carone. O negócio começou como um pequeno armarinho na cidade de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Estado. Depois, foi construído um atacado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, e, em 1970, foi inaugurada a primeira loja de varejo, no Centro de Vila Velha.