Rede do ES vai abrir mais seis superatacados a partir do próximo ano

A previsão da rede Carone é ampliar a atuação na área de atacado e varejo Crédito: Divulgação/Grupo Carone

Com 51 anos de história no Espírito Santo, a rede de supermercados Carone está consolidada, mas os planos de expansão seguem fortes. A partir do próximo ano, a previsão é inaugurar mais seis superatacados - modelo de negócio com venda por atacado e no varejo - que, no grupo, ganharam o nome de SempreTem.

Hoje, as 10 filiais em operação estão em pontos estratégicos da Grande Vitória, com lojas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, e com superatacados, também na Serra, e ainda em Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Linhares e Teixeira de Freitas, na Bahia.

A partir de 2022, a empresa planeja inaugurar novas filiais do SempreTem: em Jardim Camburi, Vitória; em Alto Lage, Cariacica; em Jacaraípe, na Serra, na Barra do Jucu e no Centro, em Vila Velha, e em Eunápolis, na Bahia, de acordo com o diretor comercial da rede, Sergio Silva Carone.

EXPANSÃO COM SUSTENTABILIDADE

A expansão das unidades do Carone, destaca o diretor, são pensadas visando o respeito ao meio ambiente. Numa época em que se fala cada vez mais em consumo sustentável, ele diz que o Carone coloca o tema como uma de suas premissas.

Sergio Carone afirma que o grupo é engajado em processos de trabalho bem estruturados, que visam reduzir gastos, buscando sempre aproveitar melhor os recursos existentes.

Os colaboradores das unidades são preparados e capacitados para realizar o trabalho sem gerar desperdícios. A empresa promove ainda a conscientização dos funcionários para a economia de água, luz e a separação do lixo para a reciclagem.

Somado às ações junto aos colaboradores, o grupo tem realizado investimentos contínuos para a redução de resíduos e coleta de lixo, diminuição do consumo de água e energia em todas as lojas.

RECONHECIMENTO

Todos os esforços da empresa se traduzem no reconhecimento do público. O Carone ficou em primeiro lugar na categoria “Supermercado” no prêmio Marcas de Valor Rede Gazeta 2021.

Nas unidades da rede espalhadas pelo Estado, ressalta Sergio Carone, é possível encontrar padaria com aquele pão quentinho, açougue com os cortes de carnes feitos conforme o pedido dos clientes e um espaço totalmente dedicado a vinhos especiais e selecionados.

"Nossos diferenciais são qualidade e o atendimento. Procuramos oferecer a melhor experiência a todos os clientes" Sergio Silva Carone - Diretor comercial da rede Carone

A preocupação com a qualidade e a variedade de produtos e serviços, acrescenta Sergio Carone, já fazem parte do conceito da empresa e dia a dia dos colaboradores.

“A família Carone está sempre a postos para levar o melhor atendimento, oferecendo prazer e satisfação ao momento de compras de nossos clientes”, exalta o diretor.

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