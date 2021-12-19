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ES 315

Grave acidente mata uma pessoa e deixa duas feridas em São Mateus

Entre as vítimas está uma criança, que foi resgatada com vida; o padrasto dela morreu no local do acidente

Publicado em 

19 dez 2021 às 12:37

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 12:37

Acidente em São Mateus
Carro capotou em acidente em São Mateus Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Um grave acidente foi registrado na tarde de sábado (18) na ES 315, rodovia que liga São Mateus a Boa Esperança, no Norte do Espírito Santo. O veículo capotou e bateu em uma árvore. Com a força da colisão, Nattanael Alves Dias foi arremessado para o lado de fora do carro e morreu no local.
No veículo também estavam um outro homem e o enteado de Nattanael. A criança, muito assustada, foi resgatada e levada no colo de um dos militares do Corpo de Bombeiros, dentro da ambulância.
Acidente em São Mateus
Criança é resgatada com vida de grave acidente em São Mateus Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Os dois feridos foram encaminhados ao Hospital Roberto Silvares, que fica na mesma cidade do acidente.
Com informações da TV Gazeta Norte

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