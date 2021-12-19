Grave acidente mata uma pessoa e deixa duas feridas em São Mateus

Um grave acidente foi registrado na tarde de sábado (18) na ES 315, rodovia que liga São Mateus a Boa Esperança, no Norte do Espírito Santo. O veículo capotou e bateu em uma árvore. Com a força da colisão, Nattanael Alves Dias foi arremessado para o lado de fora do carro e morreu no local.
No veículo também estavam um outro homem e o enteado de Nattanael. A criança, muito assustada, foi resgatada e levada no colo de um dos militares do Corpo de Bombeiros, dentro da ambulância.
Os dois feridos foram encaminhados ao Hospital Roberto Silvares, que fica na mesma cidade do acidente.
Com informações da TV Gazeta Norte