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Acidente

Carro cai de ponte na BR 262 em Domingos Martins e deixa um morto

Conforme o Corpo de Bombeiros, o carro rodou na pista e caiu de cima da ponte sobre o Rio Jucu;  vítimas ficaram presas às ferragens
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 dez 2021 às 21:07

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 21:07

CBM
Viatura do Corpo de Bombeiros Crédito: Vitor Jubini
Uma pessoa morreu em um acidente na BR 262, em Domingos Martins, na altura da ponte sobre o Rio Jucu, no quilômetro 28, por volta das 17h35 deste sábado (18). Conforme publicado pelo Corpo de Bombeiros no Twitter, duas vítimas ficaram presas às ferragens.
A corporação divulgou que o carro rodou na pista e acabou caindo de cima da ponte. O trecho da rodovia, ainda de acordo com os Bombeiros, está funcionando em pare e siga. Até o fechamento desta edição, não havia mais detalhes sobre a ocorrência e as vítimas. 

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