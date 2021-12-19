Carro cai de ponte na BR 262 em Domingos Martins e deixa um morto

Uma pessoa morreu em um acidente na BR 262, em Domingos Martins, na altura da ponte sobre o Rio Jucu, no quilômetro 28, por volta das 17h35 deste sábado (18). Conforme publicado pelo Corpo de Bombeiros no Twitter, duas vítimas ficaram presas às ferragens.
A corporação divulgou que o carro rodou na pista e acabou caindo de cima da ponte. O trecho da rodovia, ainda de acordo com os Bombeiros, está funcionando em pare e siga. Até o fechamento desta edição, não havia mais detalhes sobre a ocorrência e as vítimas.