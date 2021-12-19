Carro cai de ponte na BR 262 em Domingos Martins e deixa um morto

18/12 às 17h35 / D.Martins - Acidente Automobilístico: Veículo rodou na pista e caiu de cima da ponte do rio Jucu, (ponte da "macumba"). Há duas vítimas presas às ferragens. Um óbito no local. Trecho da BR 262 fluindo no sistema pare e siga. #193ES .

A corporação divulgou que o carro rodou na pista e acabou caindo de cima da ponte. O trecho da rodovia, ainda de acordo com os Bombeiros, está funcionando em pare e siga. Até o fechamento desta edição, não havia mais detalhes sobre a ocorrência e as vítimas.