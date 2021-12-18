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"Curva da Morte"

Engavetamento deixa três pessoas feridas na BR 262, em Domingos Martins

A colisão ocorreu por volta das 10h30 da manhã deste sábado, próximo à localidade de Santa Isabel. Bombeiros deslocaram equipes de resgate ao local da batida

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 12:01

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

18 dez 2021 às 12:01
BR 262
Três carros se envolveram na colisão frontal na BR 262 e o motor de um deles se desprendeu do veículo Crédito: Reprodução/Instagram
Um engavetamento envolvendo quatro veículos - Toyota Hilux e Prius, um Citroën Cactus e ainda um Chevrolet Onix - deixou três pessoas feridas, na manhã deste sábado (18), na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado. Anteriormente, a informação do Corpo de Bombeiros era de que o acidente teria acontecido em Marechal e que cinco pessoas tinhas ficado feridas. Após retificação da corporação, a localização e a quantidade de feridos foram corrigidas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, que deslocou unidades ao local da batida, a colisão foi registrada por volta das 10h40, próximo à localidade de Santa Isabel.
Imagens do perfil Domingos Martins ES indicam que chovia no momento da batida e o asfalto estava molhado. O impacto da batida foi tão forte que o motor de um dos carros, um Chevrolet Onix, se desprendeu e ficou na pista. À margem da rodovia federal, outro veículo envolvido, um Toyota Prius, ficou com a parte dianteira completamente danificada.
Segundo a assessoria da corporação, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de colisão entre veículos, por volta das 10h40, na BR-262, em Domingos Martins, próximo a Santa Izabel. Quatro carros, sendo um deles caminhonete (Hilux), se chocaram, ocasionando em vítimas com ferimentos leves. Duas foram transportadas pelo Samu até uma unidade de saúde em Vitória, e outra pelo Resgate até o Hospital de Campinho, em Domingos Martins. As demais pessoas não precisaram ser socorridas.
Devido ao acidente, o fluxo foi interrompido na BR 262 momentaneamente para o atendimento aos feridos e a retirada dos carros acidentados das faixas de rolamento. A Polícia Rodoviária Federal informou por meio da assessoria de imprensa que equipes estiveram no local, conhecido como "Curva da Morte".
Em nota, a PRF disse que a batida ocorreu no KM 39 (na altura do radar de Campinho). Um Onix que seguia sentido decrescente (em direção à Grande Vitória) perdeu o controle na curva e ocupou faixa contrária, colidindo frontalmente com um Prius. Os outros veículos que seguiam atrás do Prius (sentido crescente) tentaram frear, porém acabaram colidindo. 
A pista ficou interditada em ambos os sentidos para socorro das vítimas, remoção dos veículos e limpeza de óleo na pista, que estava molhada devido à chuva no horário. 

Correção

18/12/2021 - 2:45
Inicialmente o Corpo de Bombeiros havia informado que 3 carros tinham se envolvido na batida e 5 pessoas acabaram feridas. Também foi informado que a localização do acidente era em Marechal Floriano. Posteoriormente, a assessoria da corporação corrigiu a informação e a reportagem foi atualizada.

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