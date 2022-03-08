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Homens com tornozeleira

Mulheres vítimas de violência poderão ver localização de agressores via celular no ES

Caso ele entre em uma zona próxima, denominada zona de exclusão, a central de monitoramento será acionada em alerta vermelho, sem a necessidade de nenhuma ação por parte da mulher
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2022 às 12:15

Publicado em 08 de Março de 2022 às 12:15

Autores de violência doméstica serão monitorados com tornozeleira. Mulher poderá acionar, via aplicativo, pedido de socorro.
Autores de violência doméstica serão monitorados com tornozeleira. Mulher poderá acionar, via aplicativo, pedido de socorro Crédito: Kaique Dias
Foi lançado nesta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o "Programa Mulher Segura", do governo do Espírito Santo, que conta com diversas ações voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher.
O lançamento aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória. Entre as ações do programa, está o novo projeto de monitoramento eletrônico, por tornozeleira, dos autores de violência doméstica.
A partir de um celular, a vítima conseguirá acompanhar o agressor e, caso ele entre em uma zona próxima, denominada zona de exclusão, a central de monitoramento será acionada em alerta vermelho, sem a necessidade de nenhuma ação por parte da mulher. 

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No aplicativo do celular, ela também terá uma opção onde pode acionar as forças de segurança, caso se sinta insegura em qualquer momento.
Polícia Civil do ES disse que são registradas por ano de 15 a 18 mil ocorrências relacionadas a agressões de mulheres.
Com informações do g1 ES

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