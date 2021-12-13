Nenhuma mulher deveria ter medo dos homens que a cercam

Mulher é agredida e tem cabelo cortado no meio da rua por ex no ES Crédito: Reprodução

É lamentável a constatação de que a violência contra a mulher esteja arraigada de tal forma à sociedade brasileira que já faça parte da paisagem. Especificamente no Espírito Santo, antes fosse um exagero: para onde se olha, uma nova ocorrência é vista. A cada novo feminicídio, a indignação inicial é rapidamente aplainada, numa espécie de letargia coletiva.

Obviamente, maridos ou companheiros das vítimas lideram a estatística, com 46,9% das denúncias de violência. Outros 46% dos pedidos têm como alvos parentes, namorados ou pessoas com algum tipo de relação próxima com a denunciante. Em todos os casos, são mulheres que convivem com o risco nas relações primárias, com as pessoas mais próximas do seu convívio, sendo que nem os filhos podem ser considerados um porto seguro.

Não se pode falar em apatia: as campanhas estão espalhadas em todos os meios, na tentativa de conscientização. Mulheres agredidas e testemunhas de violência são cada vez mais incentivadas a denunciar, como forma de consolidar uma rede de proteção que, em última instância, seja capaz de inibir a agressividade masculina. E as discussões sobre o machismo estrutural estão em todos os cantos, com o estímulo de uma cultura de respeito às mulheres que tenha início na infância. Nada disso, contudo, tem surtido efeito para diminuir essa violência. Em outubro passado, o Espírito Santo já havia superado em 2021 o número de feminicídios do ano anterior

A legislação brasileira teve avanços nas últimas décadas, da Lei Maria da Penha Lei do Feminicídio , mas pouco conseguiu superar esse estigma feminino traduzido em tantas mortes violentas. A lei ainda é incapaz de evitar a recorrência inaceitável desses crimes porque ainda não encontrou o caminho da transformação cultural, na qual homens consigam enxergar as mulheres como pessoas com autonomia, com direito de escolher a vida que desejam viver.