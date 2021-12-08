Briga por preço do gás no ES expõe rescaldo monopolista da Petrobras

Gasoduto: preço do gás pode ter aumento de 40% no ES Crédito: TBG/Divulgação

Mesmo com as justificativas da petroleira de que precisará importar gás natural liquefeito (GNL) para atender a demanda brasileira em 2022, em um cenário internacional com limitação de oferta e preços elevados, os termos da negociação com a ES Gás ainda são um indicativo dos malefícios causados quando uma empresa mantém o domínio sobre uma cadeia produtiva. O prejuízo, no caso de que se confirme o reajuste de 50% na molécula do insumo, será no bolso dos consumidores residenciais, comerciais ou industriais. O impacto deve ser de 40% no preço final, inclusive no valor do gás natural veicular (GNV).

A questão é que a Petrobras , embora não detenha mais o monopólio da produção do insumo, ainda é responsável pela rede que abastece o Espírito Santo. Com o fim do contrato em 31 de dezembro deste ano, a estatal se valeu de ser a única companhia capaz de fornecer a molécula imediatamente, enquanto as demais empresas na disputa só teriam disponibilidade no fim do primeiro semestre de 2022. A Petrobras fora do jogo significaria, portanto, um apagão de gás no Espírito Santo por seis meses.

A tal vantagem competitiva garantiu à Petrobras a vitória da chamada pública e ainda a imposição de um contrato mais longo, até 2025. A opção por um acerto de curto prazo implicaria em um reajuste ainda mais expressivo na comercialização do insumo. Mais prejuízo para os consumidores, portanto. Para o subprocurador-geral para Assuntos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Rafael Induzzi Drews, o caso é de "abuso de posição dominante", com a concorrência de mercado colocada em risco.

Por isso, o governo do Estado vai recorrer ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para manter as condições dos contratos vigentes e, assim, impedir o aumento, com possibilidade de ação judicial caso não surta efeito.

A Nova Lei do Gás foi um passo importante para um mercado mais competitivo que, consequentemente, garanta menores preços ao consumidor. O novo marco legal almeja a desconcentração no setor para atrair investimentos que podem chegar a R$ 43 bilhões em todo o território brasileiro, com a reorganização de toda a cadeia produtiva para atrair multinacionais e gerar mais empregos. O potencial é incontestável.