Brasil segue alimentando a fantasia do crescimento que nunca se consolida

O ministro da Economia, um dia após a divulgação dos números do IBGE, cravou que o "Brasil está condenado a crescer", uma sina que, para os observadores mais atentos, segue sem se concretizar. O Brasil parece estar verdadeiramente condenado a crescimentos pontuais, sem a sustentabilidade que é a verdadeira força da economia. Mas a narrativa de um país prestes a crescer de forma sólida e contínua é uma fantasia que, a esta altura, cabe a Paulo Guedes.

Aos que comandam o Brasil, falta competência para colocar a economia nos trilhos, enquanto outros países se recuperam da crise sanitária com mais consistência. Além da escolha das prioridades equivocadas, reiteradamente com ameaças ao equilíbrio fiscal. Será que Paulo Guedes previa, ao embarcar no governo, ser um vilão do teto de gastos ao apoiar a PEC dos Precatórios? "É o menos ruim que pode acontecer com o Brasil", defendeu o ministro. Faz falta, nessas horas, alguém que pense no que é o melhor para o país.