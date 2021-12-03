"Brasil está condenado a crescer", diz Guedes, um dia após queda do PIB

Na avaliação de Guedes, "o Brasil está de pé" e deve crescer ainda mais. Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME

"É inevitável. Estamos retomando o crescimento. Estamos saindo de uma fase de recuperação cíclica, baseada em transferências de renda. E estamos indo para o crescimento sustentado, baseado na formação bruta de capital fixo. Devemos atingir 20% do PIB em 2022", disse em evento da Encontro Anual da Indústria Química.

"Teremos os investimentos voltando, subindo. Além de educação e tecnologia, fatores até mais importantes. Teremos um fator de sustentação de crescimento. Não estou prevendo. Estou descredenciando os analistas que estão politizando e criando falsas narrativas em torno de fatos", disse. "Falar em crescimento é falar em investimento", disse o ministro, que ressaltou que a taxa de investimento na economia está 19,4%. "Ponto mais alto desde o 3º trimestre de 2014", afirmou.

Na avaliação de Guedes, "o Brasil está de pé" e deve crescer ainda mais. "As pessoas estão rolando a desgraça para o ano que vem. No primeiro ano [de governo], disseram que não conseguíramos fazer as reformas. Fizemos. No segundo ano, chegou a pandemia. Iriamos cair em 10% e entrar em depressão -mas caímos 4% e voltamos em V, como eu disse que voltaríamos", disse.

Segundo o ministro, a queda foi "localizada" e "um acaso" impulsionado pela crise hídrica na agricultura e na indústria. "A agricultura caiu 8%, mas setor de serviços, por exemplo, se recuperou", afirmou. A agropecuária despencou 8% no terceiro trimestre deste ano, em relação aos três meses imediatamente anteriores, e teve o seu pior tombo desde o primeiro trimestre de 2012 (-19,6%).