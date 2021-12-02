Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • INSS: veja o calendário de pagamento de benefícios para 2022
Aposentadorias e pensões

INSS: veja o calendário de pagamento de benefícios para 2022

Hoje em dia, são mais de 36 milhões no país com direito aos benefícios da Previdência Social
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

02 dez 2021 às 18:04

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 18:04

Milhares de brasileiros receberão valores devidos pelo INSS neste ano de 2021
INSS divulga calendário de pagamentos para 2022 Crédito: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de 2022 para os segurados que recebem aposentadoria, pensão ou auxílio-doença. Eles podem conferir as datas, que devem seguir de acordo com o próprio  número do benefício. Como de costume, os pagamentos seguirão a mesma sequência dos anos anteriores.
Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1 de fevereiro. 

Veja Também

Novo presidente do INSS planeja acabar com fila de espera até julho de 2022

CONFIRA O CALENDÁRIO

Calendário INSS 2022
Calendário INSS 2022 Crédito: INSS/Divulgação
Hoje em dia, são mais de 36 milhões de cidadãos pelo país com direito ao benefício do INSS.
A orientação do instituto é que os segurados fiquem atentos, pois a data de depósito dos proventos depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço, para aqueles que foram concedidos recentemente. Para aqueles que possuem seu benefício há algum tempo, vale a data que já habitualmente recebiam.

Veja Também

INSS limita pagamento de contribuição em atraso e adia aposentadoria do autônomo

Bancos pressionam por aumento nos juros do consignado do INSS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

INSS Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados