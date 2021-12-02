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Economia mundial

Veja o desempenho do PIB de 30 países no 3° trimestre de 2021

Além do Brasil, foram poucos países que fecharam no vermelho no último trimestre deste ano. Entenda os motivos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 dez 2021 às 10:15

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 10:15

SÃO PAULO -  Chile, Israel e diversas grandes economias europeias, como Reino Unido, França e Alemanha, registraram crescimento vigoroso no terceiro trimestre de 2021. Já países como EUA, China e Coreia tiveram desempenho próximo da estabilidade no período, marcado por aumento da inflação e gargalos na oferta de insumos em toda a economia global, além de problemas sanitários ainda relacionados à pandemia.
De acordo com dados da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para cerca de 30 países que já divulgaram o PIB (Produto Interno Bruto) no período, foram poucos os que fecharam o período no vermelho, como México, Indonésia e Japão.
O PIB do Brasil caiu 0,1% no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores, informou nesta quinta-feira (2) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O indicador está no patamar do fim de 2019 e início de 2020, segundo o instituto, e ainda 3,4% abaixo do ponto mais alto da atividade na série histórica, no primeiro trimestre de 2014.
Coronavírus tem provocado impacto na economia
Coronavírus tem provocado impacto na economia Crédito: Freepik
Considerando um período mais amplo para avaliação, desde o final de 2019, trimestre anterior ao da decretação da pandemia, 17 desses países já se recuperaram, com destaque novamente para o Chile. Apesar do bom desempenho econômico, o país sul-americano vive uma crise política.
Por outro lado, 11 economias ainda estão abaixo do patamar pré-crise. Entre elas, Alemanha, Itália, Reino Unido, Japão, Portugal e Espanha, que ainda enfrentam desafios no aspecto sanitário. Os Estados Unidos apresentam crescimento de 1,4%, 12ª posição nesse ranking.
A OCDE ainda não possui dados para a China nesse tipo de comparação. No terceiro trimestre, o país asiático cresceu apenas 0,2% em bases trimestrais, prejudicado por uma combinação de escassez de energia, gargalos de fornecimento, surtos de Covid e tensões no setor imobiliário.
Projeções do FMI (Fundo Monetário Internacional) mostram que a economia global deve crescer 5,9% neste ano e 4,9% em 2022, após a queda de 3,1% verificada em 2020.
O Brasil deve continuar com performance abaixo da média mundial, com projeção de crescimento de 5,2% neste ano e 1,5% no próximo, segundo o Fundo.

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