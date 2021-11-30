Congresso se afunda para manter orçamento secreto

Congresso Nacional aprovou em sessão conjunto projeto de execução para as emendas de relator Crédito: Agência Senado

Na decisão, a ministra deu 30 dias para que "seja dada ampla publicidade, em plataforma centralizada de acesso público, aos documentos encaminhados aos órgãos e entidades federais que embasaram as demandas e/ou resultaram na distribuição de recursos das emendas de relator". O óbvio ululante: dar transparência aos R$ 20 bilhões que em 2020 irrigaram as bases eleitorais, distribuídos sigilosamente entre partidos governistas. Assim como aos R$ 16,8 bilhões previstos em 2021. Afinal, trata-se de dinheiro público cuja destinação deve estar sob escrutínio também público.

Acontece que a determinação desagradou às lideranças da Câmara e do Senado, que convocaram uma vexatória sessão conjunta do Congresso nesta segunda-feira (29) para apreciar projeto de resolução que foi encaminhado às pressas para, no discurso, conferir mais transparência às emendas do relator. Na prática, a história é outra. A proposta do senador Marcelo Castro (PMDB-PI) não prevê alteração da regra para a divulgação dos pagamentos já feitos, olhando somente para o futuro, além de estabelecer um teto exagerado para as emendas de relator. Em apenas um dia, a proposta foi aprovada nas duas casas.

Mais cedo, uma nota técnica da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado contrariou o ato conjunto do Congresso, assinado na semana passada pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, no qual afirmavam a impossibilidade técnica do cumprimento integral da exigência de transparência sobre os gastos de 2020 e 2021. Sem dissipar a névoa, a justificativa infundada só fortalece a ideia de que as barreiras que estão sendo erguidas servem para dificultar o acesso do cidadão às informações que são de interesse público.

As RP9 são um mecanismo orçamentário que, se antes eram utilizadas para ajustes técnicos na distribuição dos recursos do orçamento, passaram a tratar em 2020 e em 2021 de somas vultosas, usadas pelo Executivo para conseguir apoio para suas pautas. Moeda de troca. Como não haver transparência com as cifras atingindo os 11 dígitos? A recusa em esclarecer quais foram os destinatários desses valores beira o cinismo.

É uma ironia que os beneficiários desse orçamento subterrâneo fujam da luz do sol, quando se sabe que quase nunca há discrição quando um parlamentar destina emendas aos seus redutos eleitorais. Estranho demais para não se ir mais a fundo. Em maio, o Estadão mostrou que o esquema destinou R$ 3 bilhões à compra de tratores e equipamentos agrícolas superfaturados em 259%