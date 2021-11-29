Encaminhamento da Operação Naufrágio é questão de honra

Tanta demora é prejudicial para a Justiça, manchada pela leniência que alimenta desconfianças corporativistas, e em certo ponto até para os acusados que alegam inocência, maculados pela sombra de uma dúvida. A Naufrágio foi uma operação repleta de indícios que exigem explicação, com grampos telefônicos comprometedores e a apreensão pela Polícia Federal de R$ 500 mil em espécie na casa de um desembargador. O julgamento, pautado pela ampla defesa constitucional, é o palco para o esclarecimento de todo esse enredo de mais de uma década. Tanto tempo que três desembargadores envolvidos já morreram.