Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Verba federal

Orçamento secreto: veja como votaram os parlamentares do ES

Texto oculta os nomes de quem se beneficiou com o pagamento em 2020 e 2021 e dá um nível de transparência - ainda questionado por técnicos - só para as verbas no futuro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 nov 2021 às 15:07

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 15:07

Congresso Nacional
Fachada do Congresso Nacional Crédito: Pedro França
O Congresso Nacional sacramentou a decisão de manter em funcionamento o esquema do orçamento secreto com repasses bilionários para redutos eleitorais e sem dar transparência a quem apadrinhou essas verbas nos dois últimos anos. Na prática, os recursos podem superar R$ 16 bilhões em 2022, em pleno período eleitoral.
Nesta segunda-feira (29), os deputados e senadores deram aval a um projeto de resolução apresentado pelas cúpulas da Câmara e do Senado que oculta os nomes de quem se beneficiou com o pagamento em 2020 e 2021 e dá um nível de transparência - ainda questionado por técnicos - só para as verbas no futuro. Partidos de oposição se movimentam para acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) e derrubar a decisão.
A Câmara aprovou a proposta com 268 votos a favor, 31 contra e uma abstenção. No Senado, o placar foi mais apertado, de 34 a 32, sem nenhuma abstenção. As verbas do orçamento secreto estão suspensas por decisão do Supremo. O futuro dos repasses está nas mãos da relatora da ação na Corte, ministra Rosa Weber.

Veja Também

Guedes diz que economia deve continuar crescendo e que vai combater a inflação

Congresso se afunda para manter orçamento secreto

VEJA COMO VOTARAM OS DEPUTADOS DO ES

Dos dez deputados capixabas, seis votaram favoravelmente ao projeto, um não estava presente e três votaram pela obstrução. Esse é um recurso utilizado por parlamentares em determinadas ocasiões para impedir o prosseguimento dos trabalhos e ganhar tempo. Quando o líder de um partido manifesta obstrução,  a presença dos seus liderados deixe de ser computada para efeito de quorum.

Ted Conti (PSB)

Ausente: não participou da votação
Sim: votou favorável ao projeto.
Obstrução.
Obstrução.
Sim: votou a favor do projeto.
Sim: votou favorável ao projeto.
Sim: votou favorável ao projeto.
Sim: votou favorável ao projeto.
Sim: votou favorável ao projeto.
Obstrução.

COMO VOTARAM OS SENADORES DO ES

Marcos do Val (Podemos)

Não. Votou contra o projeto.
Sim. Votou a favor do projeto.
Ausente.

APROVAÇÃO CONTRARIA DECISÃO DO STF

Além do projeto de resolução, um ato assinado pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e já publicado manteve em segredo os nomes dos padrinhos do orçamento secreto beneficiados com os repasses nos dois últimos anos. A medida do STF determinou a divulgação dos autores. A cúpula do Congresso agirá agora para a Corte destravar os repasses.
O projeto aprovado garante para as emendas de relator um nível igual à soma das emendas individuais, aquelas indicadas por cada deputado e senador, e das bancadas estaduais, viabilizadas pelo conjunto de parlamentares de um mesmo Estado. Na prática, os repasses das verbas carimbadas como RP9 poderão superar R$ 16 bilhões em 2022, ano de eleições presidenciais, próximo ao valor autorizado para 2021.

Veja Também

Roma é exonerado e deve voltar à Câmara para propor emendas a Orçamento

CCJ da Câmara estende desoneração da folha de pagamento até 2023

Precatórios em debate nacional: o risco de calote

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Senado Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados