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Situação econômica

Guedes diz que economia deve continuar crescendo e que vai combater a inflação

"São R$ 700 bilhões de investimentos já contratados, não é um plano, são contratos assinados", disse Guedes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 nov 2021 às 16:43

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 16:43

O ministro Paulo Guedes
O ministro Paulo Guedes Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira (23) que a economia brasileira deve continuar crescendo e que vai combater a inflação. Ele participou no período da manhã de audiência nas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
"São R$ 700 bilhões de investimentos já contratados, não é um plano, são contratos assinados", disse Guedes. "O governo está fragilizado, se endividou muito, quase quebrou, foi dilapidado. Quando os senhores legislam destravando os investimentos privados, há uma invasão de centenas de bilhões", completou, falando aos deputados.
Guedes disse que o desemprego no Brasil já era o dobro do mundo, considerando os "40 milhões de invisíveis" de antes, e que o aumento da inflação no país está em linha com o observado no resto do mundo.

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