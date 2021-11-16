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Ministro da Cidadania

Roma é exonerado e deve voltar à Câmara para propor emendas a Orçamento

Diário Oficial da União (DOU) trouxe  exoneração "a pedido" de João Roma do cargo de ministro da Cidadania. Ele tem mandato de deputado federal pelo Republicanos da Bahia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 nov 2021 às 10:32

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 10:32

O Ministro de Estado da Cidadania, Joao Roma, discursa após sua cerimonia de posse
O Ministro de Estado da Cidadania, Joao Roma, discursa após sua cerimonia de posse Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira publica a exoneração "a pedido" de João Roma do cargo de ministro da Cidadania. Roma tem mandato de deputado federal pelo Republicanos da Bahia e deve voltar à Câmara Federal para apresentar emendas ao Orçamento de 2022.
Na semana passada, Onyx Lorenzoni, que também tem mandato de deputado pelo DEM gaúcho, se licenciou do cargo de ministro do Trabalho e Previdência para propor emendas individuais ao orçamento do ano que vem.
Depois dessa passagem pela Câmara, os dois deputados devem retornar à chefia dos seus respectivos ministérios no governo de Jair Bolsonaro.
No caso de Onyx, a assessoria do ministério afirmou que ele deve retornar ao cargo de ministro em até dez dias, contados do último dia 11.

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