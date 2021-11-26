Armas apreendidas ainda são a ponta do iceberg da criminalidade

Uma agência do Banestes em Vila Velha foi invadida por bandidos na madrugada desta quarta-feira (25) , sem que a polícia ou o banco informassem danos materiais ou valores subtraídos em dinheiro. A única informação sobre prejuízos foi a de que os cinco criminosos flagrados pelas câmeras de segurança conseguiram fugir com as armas dos vigilantes, que estavam localizadas em um compartimento da agência. Um episódio que ajuda a demonstrar o quanto a matéria-prima do crime é valiosa para quem o pratica.

A criminalidade consegue formar seu arsenal por diversas vias atualmente no Estado: do tráfico internacional de armas aos roubos e furtos de quem as porta, passando pela fabricação semi-industrial crescente. É inevitável fazer a associação entre o aumento da circulação de armas entre cidadãos que buscam se defender, mas não têm treinamento para usá-las, e o senso de oportunidade de bandidos que se aproveitam desse amadorismo para acumularem mais armamentos.

Por isso, o aumento das apreensões mostra que a polícia está atenta às movimentações criminosas, e não há dúvidas de que quanto menos armas nas mãos de criminosos, menor o poder das facções e até mesmo da violência no varejo. Ou pelo menos é importante que a reação institucional da segurança pública seja ao menos proporcional à ação de quem está no mundo do crime. As estatísticas da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) mostram que nos dez primeiros meses de 2021 houve um aumento de 8,7% nas apreensões no Espírito Santo, na comparação com 2020.

Contudo, ainda é muito difícil dimensionar que a rede que abastece o tráfico não se desestrutura com essa retirada sistemática de armas das ruas. Até o utubro deste ano, em coluna publicada por Leonel Ximenes , foram retirados de circulação 1.299 revólveres, 910 pistolas, 535 espingardas, 262 metralhadoras, 260 armas caseiras, 209 garruchas, 172 simulacros de arma, 49 carabinas e nove fuzis. Quando se comparam os números de homicídios nos dez primeiros meses de 2021, a queda em relação a 2020 foi de 1,2%. Um percentual importante para as estatísticas, mas ainda irrisório para mostrar um efeito concreto das apreensões.

Desbaratar o mercado que abastece a criminalidade, com todas as conexões nacionais e internacionais, é o grande desafio para a segurança pública brasileira, e para muitos é algo que soa quase como uma utopia. Fica evidente que as apreensões crescem, e são importantes, mas não conseguem desestabilizar gangues e facções, que fazem cada vez mais questão de expor seu poder de fogo.