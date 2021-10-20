Dois jovens que ostentavam armas na internet são detidos em Vila Velha

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram detidos por policiais militares do 4º Batalhão na manhã desta quarta-feira (20), no bairro Soteco, em Vila Velha. Os suspeitos ostentavam armas nas redes sociais e, com eles, foi apreendida ma pistola calibre .380 foi apreendida.
A Polícia Militar informou que militares realizavam policiamento no bairro quando avistaram os jovens, que correram ao perceberem a aproximação da viatura. Segundo a PM, a equipe montou um cerco e um dos rapazes, ao notar que não havia rota de fuga, colocou a mão na cintura, sacou a arma e a arremessou em um quintal — toda a ação foi vista pelos policiais. O suspeito foi abordado e, com ele, foram encontradas seis buchas de maconha e uma quantia em dinheiro.
De acordo com a PM, os policiais realizaram buscas no quintal onde o rapaz havia dispensado a arma e apreenderam a pistola 380 e quatro munições do mesmo calibre. O outro suspeito abordado disse aos policiais que teria drogas em uma quitinete localizada no mesmo bairro. Os militares foram ao local indicado e, no interior do imóvel, apreenderam 70 pinos de cocaína, 166 pedras de crack e uma quantia em dinheiro, totalizando 296 reais em notas fracionadas.
Os dois suspeitos foram conduzidos para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, para onde também foi encaminhado o material apreendido.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os dois conduzidos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com uso de arma de fogo. Ambos serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.
Atualização
20/10/2021 - 4:52
A Polícia Civil enviou nota sobre o encaminhamento dado aos detidos na delegacia. O texto foi atualizado.