Dois jovens que ostentavam armas na internet são detidos em Vila Velha

De acordo com a PM, os policiais realizaram buscas no quintal onde o rapaz havia dispensado a arma e apreenderam a pistola 380 e quatro munições do mesmo calibre. O outro suspeito abordado disse aos policiais que teria drogas em uma quitinete localizada no mesmo bairro. Os militares foram ao local indicado e, no interior do imóvel, apreenderam 70 pinos de cocaína, 166 pedras de crack e uma quantia em dinheiro, totalizando 296 reais em notas fracionadas.