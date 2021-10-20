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Bairro Dom Bosco

Mulher é presa com 71 tabletes de maconha dentro de casa em Cariacica

As drogas foram localizadas em um apartamento no último andar de um prédio, após uma denúncia de que uma pessoa estaria fazendo entregas de entorpecentes na região

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 13:05

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 out 2021 às 13:05
A Polícia Civil apreendeu 71 tabletes de maconha na casa da mulher, em Cariacica
A Polícia Civil apreendeu 71 tabletes de maconha na casa da mulher, em CariacicaA Polícia Civil apreendeu 71 tabletes de maconha na casa da mulher, em Cariacica Crédito: Divulgação/PCES
Uma mulher de 43 anos foi presa com 71 tabletes de maconha, que totalizaram 50 quilos da droga, no bairro Dom Bosco, em Cariacica, nesta terça-feira (19). De acordo com a Polícia Civil, os tabletes foram encontrados na casa da suspeita, no último andar de um prédio. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e levada ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
A Polícia Civil informou que recebeu informações que uma pessoa estaria fazendo entregas de drogas na região de Dom Bosco e que essas drogas estariam sendo armazenadas em uma casa. Uma equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) foi até o local indicado para tentar localizar o suspeito, segundo o delegado Tarcísio Otoni, titular do Denarc.
"A equipe realizou campanha na tentativa de abordar uma suspeita. No entanto, pela demora, foram até o último andar do prédio e sentiram um forte odor de maconha, onde, possivelmente, estaria ela e o entorpecente”, contou.

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No apartamento, os policiais viram a suspeita tentando jogar uma sacola pela janela, mas ela foi contida pela equipe. Na sacola, estavam dois tabletes de maconha. Durante buscas pelo apartamento, conforme a Polícia Civil, os suspeitos conseguiram encontrar mais 69 tabletes da droga atrás de uma porta. 
A polícia informou, ainda, que a mulher foi encaminhada, incialmente, para o Denarc, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, ela foi levada ao CTV. A Polícia Civil também garantiu que as investigações para identificar a procedência dos tabletes de maconha vão continuar. 

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