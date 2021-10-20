Mulher é presa com 71 tabletes de maconha dentro de casa em Cariacica

A Polícia Civil apreendeu 71 tabletes de maconha na casa da mulher, em CariacicaA Polícia Civil apreendeu 71 tabletes de maconha na casa da mulher, em Cariacica Crédito: Divulgação/PCES

Uma mulher de 43 anos foi presa com 71 tabletes de maconha, que totalizaram 50 quilos da droga, no bairro Dom Bosco, em Cariacica , nesta terça-feira (19). De acordo com a Polícia Civil, os tabletes foram encontrados na casa da suspeita, no último andar de um prédio. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e levada ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

A Polícia Civil informou que recebeu informações que uma pessoa estaria fazendo entregas de drogas na região de Dom Bosco e que essas drogas estariam sendo armazenadas em uma casa. Uma equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) foi até o local indicado para tentar localizar o suspeito, segundo o delegado Tarcísio Otoni, titular do Denarc.

"A equipe realizou campanha na tentativa de abordar uma suspeita. No entanto, pela demora, foram até o último andar do prédio e sentiram um forte odor de maconha, onde, possivelmente, estaria ela e o entorpecente”, contou.

No apartamento, os policiais viram a suspeita tentando jogar uma sacola pela janela, mas ela foi contida pela equipe. Na sacola, estavam dois tabletes de maconha. Durante buscas pelo apartamento, conforme a Polícia Civil, os suspeitos conseguiram encontrar mais 69 tabletes da droga atrás de uma porta.