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Violência doméstica

Homem é preso após agredir e perseguir a mulher de carro na Serra

O suspeito foi preso pela Polícia Militar na noite do crime, por volta das 22h desta terça-feira (19), no bairro Jardim Carapina
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

20 out 2021 às 11:05

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 11:05

Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória
Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta
Um homem, de 32 anos, foi preso pela Polícia Militar após agredir e perseguir a mulher no bairro Jardim Carapina, na Serra, por volta das 22h desta terça-feira (12).
A vítima, de 37 anos, relatou aos militares que foi agredida após chegar do trabalho. Ela foi atingida com socos, chutes e empurrões contra a parede, mas conseguiu fugir. 
Enquanto corria pelas ruas do bairro, ela pediu ajuda e, ainda assim, foi perseguida pelo suspeito. O marido estava em um carro que pertence à mulher. 
Mesmo ferida, ela conseguiu se desvencilhar do agressor. Uma ambulância do Samu foi acionada e ela foi atendida na rua. A mulher sofreu ferimentos na cabeça, no tornozelo esquerdo e no rosto.
Enquanto recebia os primeiros socorros, deu detalhes sobre o caso aos policiais. Em seguida, foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
O suspeito das agressões foi localizado, preso e levado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), na Capital. 

MULHER É ESFAQUEDA EM VITÓRIA

No bairro Itararé, em Vitória, uma mulher foi esfaqueada após cobrar uma dívida de outra mulher às 20h desta terça-feira (19).
Para a Polícia Civil, a vítima disse que foi à casa da devedora. As duas teriam se encontrado próximo ao imóvel e iniciaram uma discussão. Ela foi agredida, revidou e então entraram em luta corporal.
Um filho da mulher, que teria contraído a dívida, chegou ao local e atingiu a vítima com um golpe de faca nas costas. O crime também foi registrado no Plantão Especializado da Mulher (PEM), na Capital. Ninguém foi preso.

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