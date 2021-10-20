Homem é preso após agredir e perseguir a mulher de carro na Serra

Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta

Um homem, de 32 anos, foi preso pela Polícia Militar após agredir e perseguir a mulher no bairro Jardim Carapina, na Serra , por volta das 22h desta terça-feira (12).

A vítima, de 37 anos, relatou aos militares que foi agredida após chegar do trabalho. Ela foi atingida com socos, chutes e empurrões contra a parede, mas conseguiu fugir.

Enquanto corria pelas ruas do bairro, ela pediu ajuda e, ainda assim, foi perseguida pelo suspeito. O marido estava em um carro que pertence à mulher.

Mesmo ferida, ela conseguiu se desvencilhar do agressor. Uma ambulância do Samu foi acionada e ela foi atendida na rua. A mulher sofreu ferimentos na cabeça, no tornozelo esquerdo e no rosto.

Enquanto recebia os primeiros socorros, deu detalhes sobre o caso aos policiais. Em seguida, foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

O suspeito das agressões foi localizado, preso e levado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), na Capital.

MULHER É ESFAQUEDA EM VITÓRIA

No bairro Itararé, em Vitória, uma mulher foi esfaqueada após cobrar uma dívida de outra mulher às 20h desta terça-feira (19).

Para a Polícia Civil, a vítima disse que foi à casa da devedora. As duas teriam se encontrado próximo ao imóvel e iniciaram uma discussão. Ela foi agredida, revidou e então entraram em luta corporal.